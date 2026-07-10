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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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Analystenurteil 10.07.2026 11:12:30

Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Analyst skeptisch bezüglich Robotaxis und Optimus

Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Analyst skeptisch bezüglich Robotaxis und Optimus

Ein Analyst traut der Tesla-Aktie langfristig einiges zu, seine Einstufung fällt trotzdem zurückhaltend aus.

Tesla
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  • Die Tesla-Aktie schliesst am Donnerstag deutlich höher
  • Citizens startet die Abdeckung mit einem zurückhaltenden Rating
  • Robotaxi und Optimus dürften laut Analyst noch Jahre brauchen

Die Tesla-Aktie schliesst am Donnerstag an der NASDAQ um rund 3 Prozent höher bei 406,55 US-Dollar, im vorbörslichen Handel am Freitag geht es um knapp 1 Prozent auf rund 403 US-Dollar zurück. Für Aufmerksamkeit sorgt zugleich eine neue Analystenstimme: Citizens startet die Abdeckung der Aktie, wie aus einem Barron's-Bericht hervorgeht, mit einer zurückhaltenden Einstufung und ohne Kursziel.

Was der Analyst zur Tesla-Aktie sagt

Citizens-Analyst Andrew Boone sieht laut dem Barron's-Bericht Potenzial bei der sogenannten physischen KI, die er mit der Art vergleicht, wie Künstliche Intelligenz bereits heute Wissensarbeit beschleunigt. Er sieht bei Tesla dafür grundsätzlich die nötigen Voraussetzungen, darunter eigene Chips, weit entwickelte Fertigung sowie die Autonomie-Software des Konzerns. Trotzdem fällt seine Einstufung zurückhaltend aus, eine konkrete Kaufempfehlung spricht er nicht aus.

Warum das Potenzial allein nicht reicht

Ausschlaggebend für die verhaltene Einschätzung ist laut Boone der Zeithorizont: Die Vermarktung des humanoiden Roboters Optimus und der Ausbau des Robotaxi-Geschäfts lägen noch deutlich in der Zukunft. Tesla selbst rechnet nach eigenen Angaben nicht vor 2027 mit nennenswerten Einnahmen aus dem Robotaxi-Betrieb. Genau diese Lücke zwischen langfristiger Fantasie und kurzfristig greifbaren Erträgen bildet den Kern seiner Zurückhaltung.

Wie es einzuordnen ist

Damit reiht sich Boone in eine Reihe von Häusern ein, die der Aktie zwar Perspektive zutrauen, die hohe Bewertung aber kritisch sehen. Der jüngste Kursanstieg vom Donnerstag zeigt zugleich, wie sensibel der Markt derzeit auf jede neue Einordnung reagiert, unabhängig davon, ob sie optimistisch oder vorsichtig ausfällt.

Der nächste Prüfstein für die These dürfte der Quartalsbericht am 22. Juli sein, wenn sich zeigt, wie weit Tesla mit dem Ausbau von Robotaxi und Optimus tatsächlich vorankommt.

Evelyn Schmal, finanzen.ch

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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