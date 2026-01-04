Bitcoin zeigt sich zum Jahresbeginn wieder stärker und Bitcoin Hyper knackt 30 Millionen Dollar Presale-Funding

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin startet mit spürbarer relativer Stärke ins neue Jahr und sendet trotz geopolitischer Spannungen und hoher makroökonomischer Unsicherheit konstruktive Signale. In den ersten Januartagen konnte der Kurs wieder klar über die Marke von 90.000 US-Dollar steigen, während der gesamte Kryptomarkt rund 100 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewann. Auffällig ist dabei weniger ein explosiver Ausbruch als vielmehr die Stabilität, mit der Bitcoin externe Schocks verarbeitet. Parallel dazu rücken Projekte in den Fokus, die gezielt an strukturellen Schwächen des Bitcoin-Netzwerks ansetzen.

Bitcoin reagiert robust auf geopolitische Ereignisse und Dollar-Sorgen

Der jüngste Kursanstieg von Bitcoin fiel zeitlich mit geopolitischen Entwicklungen rund um Venezuela zusammen. Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Kräfte und politische Aussagen aus dem Umfeld von Donald Trump sorgten zwar für Schlagzeilen, führten jedoch nicht zu nennenswertem Verkaufsdruck bei Bitcoin. Historisch betrachtet reagierten Risikoassets auf vergleichbare Ereignisse oft mit abrupten Abverkäufen. Diesmal blieb eine solche Reaktion aus. Stattdessen verteidigte Bitcoin wichtige kurzfristige Unterstützungszonen konsequent.

INSIGHT: Analyst says Bitcoin is unlikely to see a major correction after the US strike on Venezuela.



What do you think? pic.twitter.com/vWStJdakWr — Cointelegraph (@Cointelegraph) January 4, 2026

Zusätzlich verstärken makroökonomische Erwartungen die Aufmerksamkeit für Bitcoin. Marktteilnehmer spekulieren zunehmend auf strukturelle Veränderungen im US-Dollar-System im Jahr 2026, was sich auch in Kapitalzuflüssen in alternative Wertaufbewahrungsmittel widerspiegelt. Bitcoin legte innerhalb von 3 Tagen um fast 5 Prozent zu und notiert aktuell im Bereich von rund 91.500 US-Dollar. Die Entwicklung fand statt, während andere Risikoassets nur verhalten reagierten.

Technische Lage: Kompression statt Euphorie, Ausbruch rückt näher

Aus technischer Sicht befindet sich Bitcoin aktuell in einer entscheidenden Phase. Auf Tagesbasis handelt der Kurs innerhalb einer sich zuspitzenden Keilstruktur. Die untere Trendlinie steigt seit dem Tief Mitte Dezember bei rund 80.500 US-Dollar kontinuierlich an, während die obere Begrenzung seit dem November-Abverkauf fallend verläuft. Der Kurs nähert sich damit dem Scheitelpunkt dieser Formation, was erfahrungsgemäss eine Richtungsentscheidung erzwingt.

Quelle: Tradingview.com

Wichtige gleitende Durchschnitte liefern dabei ein gemischtes Bild. Während der Kurs über dem 20-Tage-EMA bei etwa 88.900 US-Dollar und nahe am 50-Tage-EMA um 91.500 US-Dollar notiert, liegen der 100- und der 200-Tage-EMA weiterhin deutlich höher im Bereich zwischen 96.000 und 100.000 US-Dollar. Das übergeordnete Trendbild bleibt damit defensiv, auch wenn sich kurzfristig Stabilität aufgebaut hat. Der Supertrend-Indikator signalisiert ebenfalls noch keinen bestätigten Trendwechsel.

Auf niedrigeren Zeitebenen zeigt sich jedoch ein konstruktiveres Bild. Auf dem 30-Minuten-Chart verteidigten Käufer wiederholt den Bereich zwischen 89.500 und 90.000 US-Dollar, wodurch sich eine Serie höherer Tiefs ausbildete. Momentum-Indikatoren wie RSI und MACD deuten auf Stabilisierung hin, ohne Überhitzung zu signalisieren. Gleichzeitig ist der Verkaufsdruck auf Spotbörsen deutlich zurückgegangen. Während im November tägliche Abflüsse von über 300 Millionen US-Dollar üblich waren, zeigte sich zuletzt sogar ein leichter Nettozufluss. Diese Kombination erklärt, warum Bitcoin trotz fehlender Dynamik nach oben nicht mehr signifikant nachgibt.

Quelle: Tradingview.com

Mehrere Analysten sehen in der aktuellen Struktur die Grundlage für einen Ausbruch. Sollte es dem Kurs gelingen, den Bereich um 91.000 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, würde sich aus der symmetrischen Dreiecksformation rechnerisch ein Kursziel oberhalb von 100.000 US-Dollar ergeben. Damit würde Bitcoin an die Hochs anknüpfen, die Anfang 2025 bereits einmal getestet wurden.

Bitcoin Hyper: Presale-Erfolg setzt auf Skalierung als Schlüsselthema

Während sich Bitcoin selbst in einer Phase technischer Neuorientierung befindet, gewinnen Projekte an Aufmerksamkeit, die konkrete Lösungsansätze für bekannte Schwächen des Netzwerks verfolgen. Bitcoin Hyper ist eines dieser Projekte und zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Presales des Jahres. In den vergangenen Monaten wurden über 30 Millionen US-Dollar an Vorverkaufsinvestitionen eingesammelt. Die native Kryptowährung HYPER ist aktuell noch zu einem festen Presale-Preis erhältlich und kann sowohl mit klassischen Zahlungsmitteln als auch mit etablierten Kryptowährungen erworben werden.

Der Kern der Bitcoin-Hyper-Idee liegt in der Entwicklung einer Layer-2-Lösung für Bitcoin. Ziel ist es, Transaktionen aus dem Bitcoin-Hauptnetz auszulagern und auf einer separaten Infrastruktur deutlich schneller und kostengünstiger abzuwickeln. Hintergrund ist die begrenzte Skalierbarkeit der Bitcoin-Blockchain, bei der Transaktionen je nach Netzwerkauslastung mehrere Dollar kosten und Minuten oder sogar Stunden benötigen können.

Technisch setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine, die eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und niedrige Gebühren ermöglichen soll. Dadurch könnten neue Anwendungsfelder für Bitcoin entstehen, etwa im Bereich Micropayments, DeFi oder schnellerer Alltagszahlungen. Genau dieser potenzielle Mehrwert erklärt das starke Interesse von Investoren. Während Bitcoin selbst als Wertaufbewahrungsmittel und makroökonomisches Absicherungsinstrument betrachtet wird, positioniert sich Bitcoin Hyper als Infrastrukturprojekt, das die Nutzbarkeit des Bitcoin-Ökosystems erweitern will.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.