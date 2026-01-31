Bitcoin verliert massiv: Kann Bitcoin Hyper jetzt für Support sorgen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin hat die Marke von 82.000 US-Dollar unterschritten und damit eine neue Abwärtsbewegung ausgelöst, die den Blick vieler Marktteilnehmer auf 75.000 US-Dollar lenkt.

Innerhalb von 24 Stunden wurden gehebelte Long-Positionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar liquidiert, was den Verkaufsdruck deutlich verstärkte.

Parallel sammeln Investoren mehr als 31 Millionen US-Dollar für Bitcoin Hyper ein, ein Infrastrukturprojekt, das einen neuen Anwendungsfall für Bitcoin schaffen soll.

Der Bitcoin-Markt steht unter Druck. Nach dem Bruch einer zentralen Unterstützung rücken tiefere Kursniveaus in den Fokus, während strukturelle Projekte im Hintergrund Kapital anziehen.

Bitcoin fällt unter 82.000 US-Dollar

Bitcoin rutschte am Freitag von rund 89.000 US-Dollar auf ein Intraday-Tief bei 81.047 US-Dollar ab. Auslöser war der nachhaltige Bruch der Unterstützungszone um 85.000 US-Dollar. Diese Marke hatte den Kurs über mehrere Wochen stabilisiert. Mit dem Durchbruch wurden zahlreiche Stop-Loss-Orders ausgelöst und zwangsweise Liquidationen beschleunigten den Abverkauf.

Zusätzlicher Druck kam von der geldpolitischen Seite. Die US-Notenbank beliess die Zinsen zwar unverändert, signalisierte jedoch eine restriktive Haltung für die kommenden Monate. Gleichzeitig wächst die Spekulation über einen möglichen Führungswechsel an der Fed, wobei ein stärkerer Fokus auf einen festen US-Dollar als Belastung für Risk Assets gilt. In der Folge rutschte Bitcoin auch unter seinen 100-Wochen-Durchschnitt nahe 87.250 US-Dollar, was die kurzfristige Trendwende bestätigte.

Marktreaktionen und historische Parallelen

Der schnelle Kursrückgang führte zu massiven Liquidationen. Innerhalb eines Tages wurden Long-Positionen im Umfang von mehr als einer Milliarde US-Dollar geschlossen. Diese mechanischen Verkäufe verstärkten die Abwärtsbewegung und drückten Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten. Die Marktstimmung kippte in Richtung Angst, was sich auch in gängigen Stimmungsindikatoren widerspiegelt.

Vergleiche mit früheren Zyklen drängen sich auf. In der Vergangenheit folgte auf das Jahr nach einem Halving häufig eine Phase der Abkühlung. Allerdings unterscheidet sich die aktuelle Lage deutlich von 2014, 2018 oder 2022. Institutionelle Investoren und Unternehmensbilanzen halten inzwischen einen erheblichen Teil des verfügbaren Angebots. Dadurch gelten extreme Einbrüche von 80 Prozent als weniger wahrscheinlich, auch wenn ein Rücksetzer in Richtung 75.000 US-Dollar das Vertrauen vieler Anleger spürbar belasten würde.

Warum Bitcoin Hyper jetzt Kapital anzieht

Während der Markt schwankt, fliesst Kapital in Bitcoin Hyper. Das Projekt sammelt über einen Presale mehr als 31 Millionen US-Dollar ein und positioniert sich als Layer-2-Lösung auf Bitcoin-Basis. Technologisch setzt das Netzwerk auf die Solana Virtual Machine und bindet die Abwicklung an die Bitcoin-Blockchain an. Ziel ist es, Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit zu ermöglichen, während Bitcoin als zentrale Recheneinheit dient.

Ein Kernpunkt ist eine kanonische Bridge, die native BTC auf dem Mainnet sperrt und eine kompatible Version im Netzwerk ausgibt. Ergänzt wird dies durch ein kryptografisches Proof-Modell, das Mainnet-Ereignisse aktiv verifiziert. Damit soll die Nutzung von Bitcoin über reine Wertaufbewahrung hinausgehen. Genau dieser neue Use Case erklärt, warum Investoren das Projekt als langfristige Infrastrukturwette betrachten, gerade in einer Phase erhöhter Volatilität.

Mehr über Bitcoin Hyper erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.