Bitcoin Kurs verliert Schwung unter 97000 US-Dollar: Eine Analyse

Bitcoin fiel nach einer kurzen Rally von rund 8 Prozent deutlich unter 97000 US-Dollar zurück.

Retail Trader halten sich nach wie vor vom Bitcoin-Handel fern, während institutionelle Käufer wieder kauft.

Das schwache Interesse der Kleinanleger zeigt anhaltend zögernde Stimmung im Krypto-Markt.

Der BTC-Preis stabilisierte sich nahe 95500 US-Dollar, nachdem Short-Positionen in Futures ausgelöscht wurden. Trotz positiver Impulse aus dem Aktienmarkt bleibt das Kaufinteresse gering.

Bitcoin-Preis fällt nach Rally und zeigt schwache Marktbreite

Bitcoin verlor nach einem Anstieg auf knapp 97900 US-Dollar an Schwung und fiel wieder unter diese Marke. In den letzten drei Tagen hatte der Kurs rund 8 Prozent zugelegt und 465 Millionen US-Dollar an Short-Positionen liquidiert. Dennoch bleibt der Kurs cirka 25 Prozent unter seinem bisherigen Allzeit-Hoch und zeigt, dass die Rally vor allem durch kurzfristige Spekulation getragen wurde. Retail Trader halten sich weiterhin grossteils zurück, was an der geringen Funding-Rate der Perpetual Futures ablesbar ist.

Die jährliche Funding-Rate für Bitcoin-Futures liegt derzeit bei nur rund vier Prozent, ein Wert, der niedriger ist als der typische Bereich zwischen acht und zwölf Prozent. Das weist auf eine begrenzte Nachfrage nach Long-Positionen hin und lässt vermuten, dass viele Kleinanleger weiter zuwarten. Google-Trends-Daten zeigen ebenfalls eine niedrige Suchnachfrage nach Bitcoin- und Kryptothemen, was die vorsichtige Stimmung unter Retail Tradern bestätigt.

Institutionelle Investoren kaufen wieder in Spot-Bitcoin-ETFs ein und können so einen stabilisierenden Effekt auf den Markt ausüben. Grosse Unternehmen haben in den letzten Monaten weiterhin Bitcoin-Bestände aufgebaut, und das ETF-Vermögen ist auf über 120 Milliarden US-Dollar gestiegen. Diese Entwicklung zeigt, dass professionelle Anleger das langfristige Potenzial von Bitcoin weiterhin sehen und bereit sind, Kapital bereitzustellen.

Die Korrelation zwischen Bitcoin und dem Nasdaq-Index bleibt eng, was auf das steigende Vertrauen in Technologie-Aktien zurückzuführen ist. Gleichzeitig spielt die makroökonomische Lage eine Rolle, da politische Ereignisse und Unsicherheiten über die Unabhängigkeit der US-Notenbank die Risikobereitschaft der Anleger beeinflussen. In diesem Umfeld gilt Bitcoin für viele Anleger nicht als zuverlässiger Hedge, was die Zurückhaltung der Retail-Seite weiter erklärt.

Presale von Bitcoin Layer-2 Projekt gewinnt Aufmerksamkeit

Parallel zu den Bewegungen im Bitcoin-Spotmarkt rückt ein neues Layer-2-Projekt in den Fokus der Krypto-Szene. Bitcoin Hyper ist eine Layer-2-Lösung für das Bitcoin-Ökosystem, die die Geschwindigkeit und Effizienz von Transaktionen verbessern soll. Das Netzwerk nutzt die Solana Virtual Machine für hohe Durchsatzraten, niedrige Gebühren und Smart-Contract-Funktionen, die auf Bitcoin direkt nicht möglich sind.

Der Presale des HYPER-Tokens läuft derzeit und hat bereits über 30 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt. HYPER will die Bitcoin-Chain nicht ersetzen sondern als skalierbare Schicht ergänzen, auf der DeFi-Funktionen, dezentrale Anwendungen und schnelle Zahlungen möglich werden. Die Architektur setzt auf eine Canonical Bridge, die Transaktionen von Bitcoin Layer-1 überprüft und auf der Layer-2-Kette verfügbar macht, wodurch Nutzer BTC fast in Echtzeit bewegen können.

Investoren können im Presale HYPER-Token zu einem frühen Preis erwerben bevor der Token auf grösseren Börsen gelistet wird. Aufgrund der Verbindung zu Bitcoin und der technischen Grundlage durch Solanas Virtual Machine sehen Marktbeobachter in Bitcoin Hyper eine Chance, die Nutzung von Bitcoin über reine Wertaufbewahrung hinaus zu erweitern.

