Bitcoin Kurs Prognose: Preis steht vor einem Ausbruch

Die globale Wirtschaft befindet sich in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Der Volatilitätsindex (VIX) ist auf ein Vierjahreshoch ausgeschlagen, und viele leitende Aktien und Indizes haben Rekordabflüsse erlitten. Bitcoin ist davon nicht ausgenommen. Allerdings sollte man sich fragen, warum Inflation, Zinserhöhungen und geopolitische Spannungen überhaupt einen Einfluss auf den Preis von Bitcoin nehmen.

Vielleicht, weil Bitcoin noch als Risiko-Asset bewertet wird und deshalb – wie alle anderen risikobehafteten Anlageklassen – unter dem Druck der Weltmächte leidet. Vielleicht kann man aber auch damit beginnen, Bitcoin von den Vorkommnissen der Weltwirtschaft abzukoppeln und als eigenständige Assetklasse zu betrachten. Diese sollte sich unabhängig vom Zollkrieg der Vereinigten Staaten und China bewegen und stattdessen als sicherer Hafen gelten, in dem Streitigkeiten zwischen Nationen keine Rolle spielen.

Aktuelle Kursbewegungen von Bitcoin

Die Realität jedoch ist, dass diese Faktoren einen grossen Einfluss auf Bitcoin nehmen, und der Preis deshalb seit einigen Monaten auf Talfahrt ist. Von seinem Allzeithoch im Dezember 2024 ist er nun 20.000 Dollar entfernt. Wenn man jedoch beachtet, dass dieses Allzeithoch in nur wenigen Wochen zustande kam, dann sollte man die Volatilität Bitcoins besser nutzen, um sich Vorteile aus der aktuellen Situation zu ziehen.

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich aktuell in einem fallenden Kanal. Der heutige Eröffnungskurs hat die Gewinnmitnahmen der letzten Tage eingeläutet und eine Widerstandslinie rund um 84.930 Dollar geschaffen. Eine weitere Unterstützungslinie findet sich im Bereich rund um 83.893 Dollar.

Der RSI ist heute attraktiv

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt heute einen Wert rund um 40 an, was auf eine leicht überverkaufte Marktsituation hindeutet. Eine Erholung wäre heute sichtbar, wenn der RSI sich in einem Bereich nördlich der 55 bewegt und ein positives Momentum erkennbar wird. Das Handelsvolumen ist heute eher moderat und zeigt keine wirksamen Ausschläge.

Quelle: Tradingview.com

In einem bullischen Szenario könnte sich Bitcoin oberhalb des Kanals bei etwa 84.930 Dollar bewegen. Damit könnte Bitcoin kurzfristig eine Erholung erleben, und Preisziele von 85.500 Dollar und höher wären möglich. Unterstützt wird dieses Szenario durch die aktuell steigende Dynamik des RSI.

In einem bärischen Szenario hingegen würde der Preis durch den Kanal nach unten brechen und die Unterstützungslinie von 83.893 Dollar durchlaufen. Der RSI könnte sich dann in einen Bereich unterhalb der 30 bewegen, wodurch sich neue kurzfristige Kaufmöglichkeiten ergeben würden.

MACD-Analyse

Unter Betrachtung desselben Kanals beobachten wir im MACD-Indikator eine negative Divergenz. Die grün gezeichneten Histogramme zeigen an, dass sich die Durchschnitte wieder annähern und eine Kreuzung der 26er zur 12er-Linie von oben einläuten könnten. Historisch gesehen führt dies meistens zu kurzfristigen Preisrücksetzern.

Quelle: Tradingview.com

Die Signallinie zeigt mit einem Wert von -91,44 eine eher bärische Stimmung an. Der Rank Correlation Index (RCI) bestätigt dies mit einem neutralen bis bärischen Signal von 44,24.

In einem bullischen Szenario würde ein MACD-Crossover den Kurs aus dem Kanal hinaustreiben und den Widerstand von 84.800 Dollar sowie ein stärkeres Momentum über die 85.000-Dollar-Marke ermöglichen. In einem bärischen Szenario jedoch zeigt der MACD, dass ein Abwärtsrisiko besteht und der Kurs unter die Marke von 84.400 Dollar fallen könnte.

Bollinger-Band-Analyse

Die Bollinger-Bänder zeigen eine leichte, aber unsignifikante Verengung. Dennoch könnte dies auf eine bevorstehende Preisbewegung hindeuten. Der BB-Trendindikator steigt leicht um +0,14 und gibt eine beginnende bullishe Dynamik an.

Quelle: Tradingview.com

Der aktuelle Preis liegt mit 84.628 Dollar leicht unter der Mittellinie und könnte ein stärkeres Momentum in Richtung des oberen Bandes einläuten. Hier liegt die Preisobergrenze bei 84.959 Dollar. Würde diese durchbrochen, könnten sich weitere interessante Preisbewegungen in Richtung der 85.200-Dollar-Marke ergeben. Die positive Bewegung des BB-Trendindikators unterstützt diese Möglichkeit.

Wie es heute weitergehen könnte

Die vorliegenden Chartdaten zeichnen ein kurzfristiges Bild der Konsolidierung innerhalb eines fallenden Kanals. Neutrale Indikatoren wie der RSI und der BB-Trend deuten auf eine mögliche Erholung hin, während gemischte Signale vom MACD sowie ein sehr schwaches Volumen für ein Abwärtsmomentum sprechen.

Die geopolitischen Spannungen werden eines Tages ein Ende finden, und Anleger werden nach Möglichkeiten suchen, günstige Preise zu ergattern, bevor sich der Markt wieder erholt. Bitcoin hat sich hier als Indikator bewiesen. Mit einem starken Fundament konnte es viele Indizes und Aktien in den letzten Jahren outperformen und hat damit fundamentale Stärke bewiesen. In diesem Kontext hat sich Bitcoin als Schlüsselfigur im globalen Finanzsystem etabliert.

Parallel dazu entstehen neue Projekte wie der BTCBull Token (BTCBULL), der eng mit den Preisdynamiken von Bitcoin gekoppelt ist und eine aufstrebende Wirkung in der Community erreicht hat. Mit mehr als 4,6 Millionen Dollar an Investitionen hat der Token in kürzester Zeit viel Aufmerksamkeit geniessen dürfen.

BTCBull: Eine neue Möglichkeit für Anleger

BTCBull ist ein aufstrebendes Projekt, das Bitcoin in Richtung der 1-Millionen-Dollar-Marke treiben will. Für diesen Zweck hat es einen eigenen Token zur Verfügung gestellt. Der $BTCBULL-Token belohnt Anleger mit Bitcoin-Airdrops, während Bitcoin selbst zum führenden Vermögenswert werden soll.

Mit dem Halten des Tokens erwarten die stärksten BTCBull-Holder einen Bitcoin-Airdrop, wenn der Bitcoin-Preis die 150.000- und 200.000-Dollar-Marke bricht. Beim Überschreiten der 250.000-US-Dollar-Marke werden zusätzliche BTCBull-Token verteilt, die den Effekt weiter verstärken sollen.

Zusätzlich ist ein effizienter Burn-Mechanismus eingebaut, der beim Durchbruch der 1.250.000- und 1.750.000-Dollar-Marke einen signifikanten Anteil des umlaufenden Angebots für immer vernichtet. Damit stehen weniger BTCBull-Tokens für neue Anleger zur Verfügung, was den Preis nach oben treiben könnte. Für alle Anleger, die den Token halten, gibt es ein attraktives Staking-Angebot. Dieses basiert auf Ethereum und verspricht einen hohen Jahresgewinn über die Einlagerung auf dem Ethereum-Smart-Contract.

Die $BTCBull-Prämien von aktuell 89 % im Jahr werden über die Zeit an Anleger ausgeschüttet. Aktuell sind 1.177.726.999 BTCBull-Tokens gestakt. Den Token erhält man am schnellsten über die offizielle Presale-Seite von BTCBull.

Hier gibt es einen Token für gerade einmal 0,00246 Dollar zu kaufen. Die Verteilung der BTCBULL-Token-Prämien erfolgt mit einer Rate von 399,54 BTCBULL-Token pro ETH-Block. Diese Prämien werden über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgezahlt und können über das Portal eingefordert werden.

