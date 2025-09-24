Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr notierte Binance Coin bei 604.28 USD. Bei einer Investition von 100 USD in BNB vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.1655 Binance Coin. Da sich der BNB-USD-Kurs gestern auf 1’017.23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 168.34 USD wert. Damit wäre die Investition 68.34 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 533.45 USD und wurde am 10.03.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Binance Coin am 21.09.2025 bei 1’048.86 USD.

Redaktion finanzen.net