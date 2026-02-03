Beruhigung nach turbulenten Tagen - So bewegen sich Franken, Dollar und Euro

Die Märkte hätten sich nach den jüngsten Turbulenzen bei den Edelmetallen wieder etwas beruhigt und deren Kurse sich wieder etwas erholt.

Aktuell kostet der US-Dollar 0,7758 Franken nach 0,7785 am Mittag und 0,7799 am Vorabend. Der Kurs des Euro ist ebenfalls leicht gesunken. Am späten Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 0,9162 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Mittag oder am Vorabend. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1809 ein wenig höher als gegen Mittag mit 1,1794.

In den Vortagen war es nach der Nominierung von Kevin Warsh als neuem Fed-Präsidenten zu teils heftigen Ausschlägen gekommen. Die Korrektur an den Märkten sei allerdings nicht mit einer ausgeprägten Bewegung bei den Inflations- oder bei den Zinserwartungen einhergegangen, schränkt die Commerzbank ein. Es scheine eher ein "stimmungsbasierter Umschwung" gewesen zu sein.

Impulse waren dünn gesät, denn es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Und auch mit Blick auf den weiteren Wochenverlauf müssen Anleger insbesondere auf die mit Spannung erwarteten US-Jobdaten verzichten. Denn das US-Arbeitsministerium kann aufgrund des teilweisen Regierungsstillstands den Bericht nicht wie geplant am Freitag veröffentlichen. Damit dürfte wohl die EZB-Zinssitzung am Donnerstag das Highlight der Woche sein, auch wenn hier keine Änderungen des Leitzinses erwartet werden.

