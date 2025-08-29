|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
29.08.2025 11:03:08
Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
So viel hätten Anleger mit einer frühen Avalanche-Investition verlieren können.
Vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69.17 USD. Bei einem AVAX-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144.57 Avalanche in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’599.25 USD, da Avalanche am 28.08.2025 24.90 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 64.01 Prozent.
Am 06.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 15.98 USD. Am 08.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 54.12 USD.
Redaktion finanzen.net
