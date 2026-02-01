Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’865 -9.6%  Bitcoin 64’918 0.4%  Dollar 0.7697 0.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Wells Fargo schlägt Alarm: Chip-Engpass bedroht Automobilproduktion 2026
KW 5: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 5: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Schweizer Neuerungen zum 1. Februar: Diese Änderungen treten in Kraft
Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Suche...
APT-Performance im Fokus 01.02.2026 11:03:08

Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Aptos Anlegern gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 7.812 USD gehandelt. Bei einer APT-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128.01 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs vom 31.01.2026 gerechnet (1.273 USD), wäre das Investment nun 162.93 USD wert. Damit wäre die Investition 83.71 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 31.01.2026 bei 1.273 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 6.749 USD und wurde am 02.03.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Inside Krypto

08:28Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper Presale knackt 31 Mio. USD, der Bitcoin-L2-Run 2026 nimmt Form an
31.01.26Finixio Crypto Logo Krypto-News: Marktdebatte um Fed-Chef sorgt für Unsicherheit bei Investoren
31.01.26Finixio Crypto Logo Ethereum Prognose: Buterin zieht Millionen für gezielte Projekte ab
31.01.26Finixio Crypto Logo Maxi Doge Presale Hype: Warum Trader jetzt auf Listing-Boost setzen
31.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin verliert massiv: Kann Bitcoin Hyper jetzt für Support sorgen?
30.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin Kurs Prognose: Ende Januar kippt das Setup? Bitcoin Hyper (HYPER) startet den Turbo
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall