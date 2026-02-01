|APT-Performance im Fokus
|
01.02.2026 11:03:08
Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Aptos Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 7.812 USD gehandelt. Bei einer APT-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128.01 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs vom 31.01.2026 gerechnet (1.273 USD), wäre das Investment nun 162.93 USD wert. Damit wäre die Investition 83.71 Prozent weniger wert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 31.01.2026 bei 1.273 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 6.749 USD und wurde am 02.03.2025 erreicht.
