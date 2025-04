Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich fester

Zum Handelsende legte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2.74 Prozent auf 17’166.04 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.280 Prozent auf 16’754.76 Punkte an der Kurstafel, nach 16’708.05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17’174.35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’744.97 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 6.94 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18’188.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19’954.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15’712.75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 10.97 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit FARO Technologies (+ 18.30 Prozent auf 31.23 USD), Microchip Technology (+ 12.38 Prozent auf 47.12 USD), Lattice Semiconductor (+ 11.82 Prozent auf 49.09 USD), Covenant Transport (+ 10.43 Prozent auf 20.76 USD) und FreightCar America (+ 9.51 Prozent auf 6.45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Cumulus Media A (-25.90 Prozent auf 0.20 USD), Fiserv (-18.52 Prozent auf 176.90 USD), LKQ (-11.56 Prozent auf 37.26 USD), LSI Industries (-6.96 Prozent auf 14.71 USD) und Pool (-6.66 Prozent auf 288.70 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 56’061’281 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.702 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 4.80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

