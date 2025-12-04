Zumiez Aktie 2075401 / US9898171015
04.12.2025 22:24:48
Zumiez Inc. Reports Increase In Q3 Profit
(RTTNews) - Zumiez Inc. (ZUMZ) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $9.160 million, or $0.55 per share. This compares with $1.159 million, or $0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $239.132 million from $222.475 million last year.
Zumiez Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.160 Mln. vs. $1.159 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.06 last year. -Revenue: $239.132 Mln vs. $222.475 Mln last year.
