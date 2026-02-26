ZIF Immobilien Direkt Schweiz steigert Mieteinnahmen im Halbjahr

Zürich (awp) - Der Immobilienfonds "ZIF Immobilien Direkt Schweiz" hat im ersten Halbjahr 2025/26 Mietzinseinnahmen in Höhe von 25,88 Millionen Franken verbucht. Das entsprach einer Steigerung von 2,0 Prozent, wie die Fondsgesellschaft am Donnerstagabend mitteilte.

Die Leerstände im Immobilienportfolio des Fonds seien weiter reduziert worden, hiess es. Neu beläuft sich die Mietzinsausfallrate auf 2,64 Prozent. Nach Abzug der Aufwendungen verblieb in der Rechnung ein Gesamterfolg von 14,2 Millionen Franken (VJ 13,4 Mio).

Mit den laufenden Bauprojekten sieht sich die Fondsleitung im Plan. So sei etwa die Immobilie am Liebenauweg in Luzern fertiggestellt und vollvermietet und der Bau an der Baarerstrasse in Zug werde Anfang 2026 abgeschlossen. An der Glatt-/Grosswiesenstrasse in Zürich wird derweil mit der Fertigstellung der Bautätigkeit im ersten Quartal 2027 gerechnet.

mk/