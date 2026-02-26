|
26.02.2026 19:27:36
ZIF Immobilien Direkt Schweiz steigert Mieteinnahmen im Halbjahr
Zürich (awp) - Der Immobilienfonds "ZIF Immobilien Direkt Schweiz" hat im ersten Halbjahr 2025/26 Mietzinseinnahmen in Höhe von 25,88 Millionen Franken verbucht. Das entsprach einer Steigerung von 2,0 Prozent, wie die Fondsgesellschaft am Donnerstagabend mitteilte.
Die Leerstände im Immobilienportfolio des Fonds seien weiter reduziert worden, hiess es. Neu beläuft sich die Mietzinsausfallrate auf 2,64 Prozent. Nach Abzug der Aufwendungen verblieb in der Rechnung ein Gesamterfolg von 14,2 Millionen Franken (VJ 13,4 Mio).
Mit den laufenden Bauprojekten sieht sich die Fondsleitung im Plan. So sei etwa die Immobilie am Liebenauweg in Luzern fertiggestellt und vollvermietet und der Bau an der Baarerstrasse in Zug werde Anfang 2026 abgeschlossen. An der Glatt-/Grosswiesenstrasse in Zürich wird derweil mit der Fertigstellung der Bautätigkeit im ersten Quartal 2027 gerechnet.
mk/
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: US-Börsen tiefer -- SMI letztlich schwächer -- DAX schliesst im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex ging mit Gewinnen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich nach den NVIDIA-Zahlen auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.