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One Heritage Group Aktie 58431534 / GB00BLF79495

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16.03.2026 08:00:14

Zentra Group plc: Development Management Sales Fee

Zentra Group plc (ZNT)
Zentra Group plc: Development Management Sales Fee

16-March-2026 / 07:00 GMT/BST

16 March 2026

 

ZENTRA GROUP PLC
(“Zentra” or “the Company” or “the Group”)

Development Management Sales Fee

Zentra Group PLC (AQSE: ZNT), the Manchester-based residential developer, development manager and property manager focused on the North of England, announces that a sale of the One Heritage Tower site in Salford (the “Transaction”) has completed.

Zentra acts as development manager to the project and, following completion of the Transaction, the Company has earned a sales fee of £0.35 million under the terms of its Development Management Agreement.

The fee represents one element of a series of measures being introduced by the Group to strengthen and maintain its liquidity position.

Contacts

Zentra Group plc
Jason Upton
Chief Executive Officer
Email: jason.upton@zentragroup.co.uk

Nick Courtney
Finance Director
Email: nick.courtney@zentragroup.co.uk

Guild Financial Advisory Limited (AQSE Corporate Adviser)

Ross Andrews

Email: ross.andrews@guildfin.co.uk

Tel: +44 (0)7973 839767

Tomas Klaassen

Email: tomas.klaassen@guildfin.co.uk

 

Hybridan LLP (AQSE Corporate Broker)
Claire Louise Noyce
Email: claire.noyce@hybridan.com
Tel: +44 (0)203 764 2341

About Zentra Group plc
Zentra Group is a property development and management company focused on the residential sector, primarily in the North of England. The Company seeks to unlock value and deliver strong returns for its investors. Zentra is listed on the ARAM segment of the Aquis Stock Exchange under the ticker ZNT.

For further information, please visit the Company’s website at www.zentragroup.co.uk.

 


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The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BLF79495
Category Code: UPD
TIDM: ZNT
LEI Code: 2138008ZZUCCE4UZHY23
Sequence No.: 421060
EQS News ID: 2291504

 
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’839.27 13.03.2026 17:30:11
Long 11’977.56 18.35 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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