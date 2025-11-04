Xometr a Aktie 112024428 / US98423F1093
04.11.2025 13:50:17
Xometry, Inc. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Xometry, Inc. (XMTR):
Earnings: -$11.60 million in Q3 vs. -$10.20 million in the same period last year. EPS: -$0.23 in Q3 vs. -$0.21 in the same period last year. Excluding items, Xometry, Inc. reported adjusted earnings of $6.21 million or $0.11 per share for the period.
Analysts projected $0.10 per share Revenue: $180.72 million in Q3 vs. $141.70 million in the same period last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $182 Mln - $184 Mln. Full year revenue guidance: $676 Mln - $678 Mln.
