Wolverine World Wide Aktie 987005 / US9780971035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.11.2025 12:45:14
Wolverine World Wide Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Wolverine World Wide (WWW) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $25.1 million, or $0.30 per share. This compares with $23.2 million, or $0.28 per share, last year.
Excluding items, Wolverine World Wide reported adjusted earnings of $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $470.3 million from $440.2 million last year.
Wolverine World Wide earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $25.1 Mln. vs. $23.2 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.28 last year. -Revenue: $470.3 Mln vs. $440.2 Mln last year.
Nachrichten zu Wolverine World Wide Inc.
|
04.11.25
|Ausblick: Wolverine World Wide zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Wolverine World Wide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Wolverine World Wide Inc.
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI kaum verändert -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch ruhig zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.