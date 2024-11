Wird Tesla durch die Rekordrally mit Trump 2.0 eine unverzichtbare Aktie?

• Tesla-Aktie nach Trump-Sieg auf Rekordkurs• CEO Musk profitiert von Trumps Wahlsieg• Rally könnte anhalten

Der bemerkenswerte Anstieg der Tesla-Aktie wurde durch den Wahlsieg von Donald Trump über Kamala Harris und den damit einhergehenden Spekulationen, dass der Elektroautohersteller von den engen Verbindungen seines CEOs, Elon Musk , zum designierten US-Präsidenten Donald Trump profitieren könnte, ausgelöst.

Historische Marktbewertung: Tesla boomt nach Trump-Sieg

Mit einem zeitweisen Kurs von 350,00 US-Dollar und einem zwischenzeitlichen Anstieg von fast 28 Prozent seit dem Wahlsieg von Trump hat Tesla eine Marktbewertung von mehr als einer Billion US-Dollar erreicht - ein Niveau, das zuletzt vor zwei Jahren überschritten wurde.

Laut Paige Hanson, Spezialistin für den Industriesektor bei JPMorgan, wird diese Aufwärtsbewegung voraussichtlich auch in den kommenden Wochen anhalten, wie die Plattform Investing.com berichtet. Die jüngsten Entwicklungen und positiven Markthoffnungen haben Tesla zu einer der begehrtesten Aktien auf dem Markt gemacht.

Nach den Wahlergebnissen betrachten Investoren Tesla jetzt als eine "unverzichtbare Aktie", ein deutlicher Gegensatz zu den letzten zwei Jahren, in denen das Unternehmen mit schwacher Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie Problemen mit der Normalisierung der Bruttomargen und verfehlten Gewinnerwartungen zu kämpfen hatte.

Musk setzt auf Trump: Profitiert Tesla von politischen Verbindungen?

Der Tesla-CEO Elon Musk hat Trump schon länger unterstützt und darauf gesetzt, dass seine engen Beziehungen zum designierten Präsidenten seinen Unternehmen zugutekommen würden. Analysten sehen in Musks politischen Verbindungen eine potenzielle Quelle für unternehmensfreundliche politische Entscheidungen. "Musk wird diese Gelegenheit wahrscheinlich nutzen, um bürokratische Hürden abzubauen und regulatorische Prozesse zu vereinfachen", sagt Susannah Streeter, Finanzmarktexpertin bei Hargreaves Lansdown, laut Reuters.

Ein weiterer Faktor, der den Tesla-Kurs anheizen könnte, ist Trumps Plan, bestimmte Anreize für Elektrofahrzeuge, die unter der Biden-Administration eingeführt wurden, zurückzufahren. Experten glauben jedoch, dass vor allem kleinere Start-ups stärker betroffen sein dürften, während Tesla als etablierter Marktführer in einer besseren Position ist, um solche Veränderungen abzufedern.

Doch wie Investing.com berichtet ist dieser Kursaufschwung laut Hanson nicht nur auf politische Ereignisse zurückzuführen. Bereits vor den Wahlen befand sich Tesla auf einem klaren Aufwärtstrend.

Teslas jüngster Quartalsbericht: Chancen und Wachstumsprognosen

Hanson hebt laut Investing.com hervor, dass die Aktie bereits vor den Wahlergebnissen auf dem Weg zur 300-USD-Marke war. Dies wurde durch den letzten Quartalsbericht von Tesla und die zukünftigen Prognosen begünstigt, die von vielen Analysten als "Thesen-verändernd" eingestuft wurden.

Ein besonders wichtiger Faktor, der die Rallye antreibt, ist gemäss Hanson Teslas jüngster Quartalsbericht, der signalisierte, dass die Bruttomargen des Unternehmens im vierten Quartal ihren Tiefpunkt erreichen könnten. Dies könnte zu positiven Schätzungsanpassungen führen, die Tesla in den kommenden Monaten zugutekommen würden. Nach mehreren Quartalen mit negativen Trends, die die Aktie belastet haben, könnte dies den Beginn eines positiven Zyklus markieren.

Tesla ist zudem der einzige Automobilhersteller, der im kommenden Jahr voraussichtlich ein signifikantes Produktionswachstum erzielen wird, wie die Lieferwachstumsprognosen für 2025 zeigen. Diese Faktoren zusammen haben laut Hanson dazu geführt, dass sich Hedgefonds und langfristig orientierte Investoren zunehmend positiver über die Aussichten von Tesla äussern.

Hedgefonds drehen und steigen in Tesla ein

Hanson erklärt gemäss Investing.com, dass die veränderte Wahrnehmung der Investoren vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Tesla in den vergangenen Jahren in den Portfolios von Long-Only-Investoren oft unterrepräsentiert war, während Hedgefonds die Aktie bevorzugt als Short-Position genutzt haben. Ein weiteres Argument, das für die positive Stimmung spricht, ist der technische Aufwärtsdruck, der durch das Abdecken von Short-Positionen verstärkt wird. Dies deutet darauf hin, dass Hedgefonds ihre Short-Positionen schliessen könnten, was die Kurssteigerung weiter anheizt. Es wird erwartet, dass dieser Aufwärtsdruck anhalten wird, da Long-Only-Investoren beginnen, Tesla von neutralen Positionen zu übergewichteten Positionen zu bewegen.

Tesla als "unverzichtbare Aktie" für Anleger nach US-Wahlen?

Analysten von Wedbush bekräftigten ihre Empfehlung zum Outperform. Wedbush-Analyst Dan Ives schreibt auf der Plattform X: "Wir erhöhen unser Kursziel für Tesla auf 400 US-Dollar von 300 US-Dollar, da wir glauben, dass der Sieg des Trump White House ein Wendepunkt für die autonome und KI-Geschichte von Tesla und Musk in den kommenden Jahren sein wird. Wir schätzen, dass die KI/autonome Gelegenheit allein für Tesla 1 Billion US-Dollar wert ist."

Nach den Wahlergebnissen hat sich Tesla zu einer der gefragtesten Aktien entwickelt, die Investoren unbedingt im Portfolio haben möchten. Dieser drastische Stimmungsumschwung ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Tesla in den letzten zwei Jahren mit Problemen wie schwacher Nachfrage nach Elektroautos, Herausforderungen bei der Normalisierung der Bruttomargen und Gewinnverfehlungen zu kämpfen hatte.

Doch durch die aktuellen Entwicklungen sind Analysten optimistisch, dass die Aktie weiterhin stark performen wird. Mit Trump als US-Präsident, einer steigenden Produktion, positiven Wachstumserwartungen und einer wachsenden Zahl an Long-Investoren hat Tesla das Potenzial, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.

Redaktion finanzen.ch

