Wdh: Basilea schliesst mit US-Behörde BARDA Fördervereinbarung ab

Allschwil (awp) - Basilea und die US-Behörde BARDA arbeiten an einem weiteren Projekt künftig zusammen. Wie das Biopharmaunternehmen am Donnerstag mitteilte, hat die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) eine bereits bestehende Fördervereinbarung mit Venatorx Pharmaceuticals an Basilea übertragen.

Wie das Unternehmen weiter schreibt, ist dies der jüngst abgeschlossenen Lizenzvereinbarung mit Venatorx geschuldet. Darüber hatte sich Basilea Mitte August die weltweiten Rechte an Ceftibuten-Ledaborbactam Etzadroxil gesichert, einem oralen Antibiotikum zur Behandlung von komplizierten Harnwegsinfektionen (cUTI).

Die bestehende Fördervereinbarung zwischen Barda und Venatorx wurde so erneuert, dass Basilea Venatorx nun als Vertragspartei ablöst. Im Rahmen des Vertrags wird Basilea einen Teil der Entwicklungskosten, die benötigt werden, um Ceftibuten-Ledaborbactam auf den Markt zu bringen, erstattet bekommen, einschliesslich der Kosten der geplanten Phase-III-Studien. Die nicht-verwässernde Finanzierung umfasst den Angaben zufolge eine initiale Förderung von rund 6 Millionen US-Dollar sowie die Option zur Bereitstellung von bis zu 153 Millionen an zusätzlichen nicht-verwässernden Fördermitteln nach Erreichen bestimmter Meilensteine.

