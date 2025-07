Vonovia SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Im Fokus hätten die geschäftlichen Aktivitäten ausserhalb der Vermietung gestanden, schrieb Kai Klose in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Diese sollen in den kommenden Jahren kräftig zulegen. Er sei mit einem positiven Eindruck aus der Veranstaltung gegangen, so Klose.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Vonovia SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:57 Uhr 1.2 Prozent auf 29.88 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 37.22 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 252’466 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2025 um 1.9 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Vonovia SE am 06.08.2025 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 06:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.