Verkaufswelle bei der Tesla-Aktie kurzzeitig unterbrochen: Shortseller reiben sich dennoch die Hände

• Tesla-Aktie tiefrot• Personalie Musk sorgt für Verkaufswelle• Tesla-Shortseller streichen Milliarden ein

Tesla-Aktionäre brauchen aktuell starke Nerven. Erst kürzlich markierte die Tesla-Aktie den achten Verlusttag in Folge. Seit Jahresbeginn ging es an der NASDAQ 44,21 Prozent nach unten. Ein Blick auf die Performance in den letzten drei Monaten offenbart gar ein Minus von 53,05 Prozent.

Tesla-Chef Elon Musk lastet auf der Tesla-Aktie

Die Ursache des negativen Sentiments ist insbesondere in der umstrittenen Persönlichkeit Elon Musk und seinem politischen Engagement zu sehen. So trat Musk schon im Zuge der US-Präsidentschaftswahlen als Unterstützer für Donald Trump auf und spendete hohe Summen für dessen Wahlkampf. Er wurde zum engen Vertrauten des Präsidenten und hat von diesem die Aufgabe übertragen bekommen, Regierungskosten zu senken und den Regierungsapparat effizienter zu machen. Dafür wurde eigens ein neues Ministerium, welches unter der Abkürzung DOGE bekannt ist, ins Leben gerufen. Seither wurden tausende Ausgaben und Stellen gestrichen, was zu grosser Kritik an Musk und anhaltendem Protest gegenüber Tesla führte.

So gibt es mittlerweile Boykott-Aufrufe gegenüber dem E-Autobauer und zahlreiche ehemalige Tesla-Fans werfen ihre Stromer wieder auf den Markt. Anleger des Unternehmens sind zudem besorgt, dass Musk, der ohnehin ein weites Unternehmensgeflecht unterhält, mit seiner Arbeit für Trump noch einmal mehr eingespannt ist und Tesla nicht mehr die Aufmerksamkeit schenkt, wie es sich Tesla-Aktionäre wünschen.

RBC Capital Markets streicht Kursziel zusammen

Auch bei den Experten unterschiedlicher Analysehäuser geht der Druck, der auf der Tesla-Aktie liegt, nicht vorbei. Jüngstes Mitglied in der Riege derer, die ihre Kursziele für die Tesla-Aktie nach unten anpassten, ist RBC Capital Markets. Erst gestern wurde das Kursziel hier von zuvor 440 US-Dollar auf nun mehr 320 US-Dollar zusammengestrichen, wobei Analyst Tom Narayan laut MarketWatch dies auf reduzierte Erwartungen für das Geschäft mit selbstfahrender Software sowie die Einführung von Robotertaxis in China und Europa zurückführte. Noch hält Narayan jedoch an seinem Buy-Rating fest. Das neue Kursziel gehört jedoch zu den niedrigsten unter den Experten, die die Tesla-Aktie zum Kauf empfehlen.

Tesla-Shortseller feiern

Wem die anhaltende Schwäche der Tesla-Aktie in die Karten spielt, sind Shortseller, die die Tesla-Aktie leerverkauft haben. Diese haben in den letzten Monaten ein Vermögen eingefahren. Wie Daten von S3 Partners zeigen, hätten Leerverkäufer in den letzten drei Monaten Gewinne in Höhe von 16,2 Milliarden US-Dollar gemacht, schreibt Business Insider. Das Short-Interesse liegt derweil bei 16,67 Milliarden US-Dollar, wobei laut S3 mehr als 70 Millionen Aktien geshortet werden. Wie die Analyse des Unternehmens ergab, wurden in den letzten 30 Tagen rund 8,5 Millionen Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar leerverkauft.

Für Tesla-Chef Elon Musk dürften die Gewinne der Tesla-Shortseller besonders bitter sein, da er in der Vergangenheit immer wieder als scharfer Kritiker von Leerverkäufen auftrat.

So reagiert die Tesla-Aktie

Am Dienstag verlor die Tesla-Aktie an der NASDAQ letztlich 5,34 Prozent auf 225,31 US-Dollar. Im Handel am Mittwoch ging es derweil wieder um 4,68 Prozent nach oben auf 235,86 US-Dollar. Dabei trieb den Autobauer die Meldung an, dass der Konzern in Kalifornier eine regulatorische Hürde für seine Vision der Robotaxi-Fahrdienste nimmt. Um gegen das schlechte Sentiment rund um Tesla zu kämpfen, will Trump offenbar so weit gehen, Gewalt gegen Tesla als inländischen Terrorismus einzustufen.

Redaktion finanzen.ch / awp international