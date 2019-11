VAT-CEO: Volumen werden sprunghaft steigen, wenn Markt kommt

Haag (awp) - Der Vakuumventilhersteller VAT bereitet sich auf anziehende Märkte vor. "Wir sind bereit, vom Aufschwung zu profitieren", sagte CEO Mike Allison in einem Interview mit "The Market" vom Donnerstag. Konkret seien seit Juli gegen 50 Vollzeitstellen geschaffen worden. Und die Anpassung der Mannschaft an steigende Volumen könne innerhalb von einem oder zwei Monaten erreicht werden.

Global seien derzeit rund dreizehn Grossprojekte für die nächste Chipgeneration in Planung, so der CEO weiter. "Wir wissen, dass es passieren wird, aber noch nicht, wann." VAT sei im Vergleich zur Konkurrenz gut positioniert und werde Marktanteile gewinnen.

CEO Allisons Fazit daher: "Fest steht, dass unsere Volumen sprunghaft steigen werden, sobald der Markt zurückkommt - sowohl wegen der branchenweiten Nachfrage als auch wegen unserer Marktanteilsausweitung." Er geht für 2020 von einem Wachstum aus, für 2021 sogar von einem signifikanten.

Generell sei es für VAT gut, wenn die Chips kleiner werden. "Mit jedem Miniatisierungsschritt steigen die Anforderungen an die Reinheit." Bei jedem Schritt von einer Chipgeneration zur nächsten beobachte er daher einen Anstieg der benötigten Ventile um 20 Prozent.

rw/cf