Devisen: Dollar vor dem Wochenende auf dem Vormarsch

Zürich (awp) - Der Dollar zeigt sich zu Wochenschluss von einer starken Seite. Der "Greenback" legt sowohl zum Euro als auch zum Schweizer Franken an Wert zu.

Der Euro-Dollar-Kurs geht aktuell nur noch zu 1,1154 um nach Kursen zu über 1,12 am Morgen. Für das Dollar-Franken-Paar wird zurzeit 0,8390 bezahlt nach 0,8341 im frühen Geschäft. Für den Euro-Franken-Kurs ergibt sich daraus 0,9357.

Den Dollar stützen derzeit US-Konjunkturdaten. Am Markt wurde primär auf die von der Universität Michigan erhobenen Inflationserwartungen der Konsumenten verwiesen. Diese sind im Mai auf kurze Sicht deutlich angestiegen, was es der US-Notenbank erschweren könnte, die Leitzinsen schnell zu senken. Entsprechend war der Dollar am Markt gefragt.

Vor dem Hintergrund der US-Zollpolitik hat sich die Stimmung der Konsumenten insgesamt überraschend weiter eingetrübt. Dies sei auf den weiteren Anstieg der Inflationserwartungen zurückzuführen und deute darauf hin, dass die privaten Haushalte die Aussichten mit Blick auf die US-Zollpolitik weiterhin mit Sorge betrachteten, schrieb eine Ökonomin. Angesichts der jüngsten Deeskalation mit China erwartet sie jedoch im nächsten Monat eine deutliche Stimmungsverbesserung.

