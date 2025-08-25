Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 -0.5%  SPI 16’967 -0.4%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’273 -0.4%  Euro 0.9364 -0.3%  EStoxx50 5’444 -0.8%  Gold 3’366 -0.2%  Bitcoin 88’306 -3.0%  Dollar 0.8063 0.6%  Öl 68.8 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Neues Bitcoin-Treasury-Unternehmen plant vor Börsengang Bitcoin-Käufe in Milliardenhöhe
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
JDE-Peet's-Aktie im Turbomodus: Übernahme durch Keurig Dr Pepper soll neuen Kaffee-Champion hervorbringen
Lucid-Aktie unter Druck: Neuer SUV und Reverse-Split als Hoffnung für Anleger
Suche...
200.- Saxo-Deal
25.08.2025 22:44:40

US-ZOLL-BLOG/USA und Südkorea kurz vor Abkommen

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

USA und Südkorea kurz vor Abkommen

US-amerikanische und südkoreanische Vertreter würden am Montag weitere Details ihrer Handels- und Zollvereinbarung festlegen, sagte US-Präsident Trump nach einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung. "Ich denke, wir haben einen Deal abgeschlossen", sagte Trump und fügte hinzu, dass die südkoreanische Regierung "einige Probleme damit hatte, aber wir haben an unseren Positionen festgehalten". Die Nationen werden "heute Abend zustimmen" zu dem zuvor angekündigten Deal, sagte Trump, der die US-Zölle auf koreanische Waren von 25% auf 15% senken würde im Gegenzug für breite Zollsenkungen und Investitionszusagen in Höhe von 350 Milliarden Dollar, deren Details noch nicht festgelegt sind.

Trump plant Zölle auf Möbelimporte

Die USA werden wahrscheinlich Zölle auf importierte Möbel erheben. US-Präsident Trump kündigte am Freitag eine neue Untersuchung an, die Abgaben auf im Ausland hergestellte Stühle, Sofas und andere Einrichtungsgegenstände vorsieht. Die Regierung werde "eine grosse Zolluntersuchung über Möbel, die in die Vereinigten Staaten kommen, einleiten", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social und fügte hinzu, dass die Untersuchung innerhalb von 50 Tagen abgeschlossen sein werde.

Kanadas Premier: Haben den besten Handelsdeal mit den USA

Kanada hat nach Ansicht von Premierminister Mark Carney den besten Handelsdeal mit den USA. "Er ist anders als vorher, aber immer noch besser als bei jedem anderen Land", sagte er. Gleichzeitig kündigte Carney an, dass das Land die Gegenzölle auf die meisten US-Waren ab dem 1. September abschaffen wird. Der Zoll für US-Importe liegt derzeit bei 25 Prozent. Die Zölle auf Stahl und Aluminium bleiben erhalten.

Kanada schafft Zölle auf einige US-Importe ab - Kreise

Kanada macht den USA Zugeständnisse. Ottawa werde seinen 25-Prozent-Zoll auf etwa die Hälfte der seit März mit einem Zoll in dieser Höhe belegten Waren abschaffen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Entscheidung betreffe Waren im Volumen von rund 21 Milliarden US-Dollar. Zölle auf Stahl, Aluminium und Autos blieben bestehen, so die Informanten. Am Vortag hatten der kanadische Premierminister Mark Carney und US-Präsident Donald Trump erstmals seit den gescheiterten Verhandlungen für ein Handelsabkommen miteinander gesprochen. Carney bezeichnete das Gespräch als "produktiv".

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 16:45 ET (20:45 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

19:15 Logo WHS HENSOLDT Aktie profitiert vom Rüstungsboom: Auftragsbücher voll – jetzt zuschlagen?
15:09 UBS Logo UBS KeyInvest: KI-Boom auf dem Prüfstand
09:20 Verhaltene Reaktion auf Powell-Rede
09:16 Daimler Truck Holding gesucht
08:35 Das Comeback des Konsolen-Gamings?
22.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’737.44 19.42 BHDSPU
Short 12’983.93 13.90 B0CSEU
Short 13’466.70 8.96 B6CSKU
SMI-Kurs: 12’206.36 25.08.2025 17:30:47
Long 11’733.53 19.73 SQBBAU
Long 11’446.92 13.59 BBWS3U
Long 10’950.93 8.80 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
Gold, Öl & Co. in KW 34: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
PUMA-Aktie +15 Prozent: Milliardärsfamilie Pinault denkt offenbar über Verkauf von PUMA-Beteiligung nach
Wall Street schliesslich leichter -- SMI und DAX beenden Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT - Rüstungsaktien im Aufwind: Zinssignale stützen

Top-Rankings

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}