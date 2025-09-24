Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rückwirkend
|
24.09.2025 20:11:40
US-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent
Die USA haben die Senkung der Autozölle für Importe aus Europa auf 15 Prozent festgeschrieben.
Vertreter der USA hatten der Europäischen Union im August mitgeteilt, dass sie die Zölle vom damals geltenden Niveau von 27,5 Prozent senken würden, wenn die EU im Gegenzug Zölle auf eine Reihe von US-Produkten senkt. Ein entsprechendes Gesetz wurde von Brüssel eingebracht, die offizielle Bestätigung der USA blieb aber bislang aus.
Bestätigt wurden nun ausserdem Ausnahmen für europäische Flugzeuge und Flugzeugteile, Generika sowie bestimmte natürliche Rohstoffe.
Von Kim Mackrael
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|
24.07.25
|Ausblick: Volkswagen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.07.25
|Erste Schätzungen: Volkswagen stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.07.25