Rückwirkend 24.09.2025 20:11:40

US-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent

US-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent

Die USA haben die Senkung der Autozölle für Importe aus Europa auf 15 Prozent festgeschrieben.

Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Regierungsdokumenten hervor. Der neue Zoll gilt rückwirkend zum 1. August.

Vertreter der USA hatten der Europäischen Union im August mitgeteilt, dass sie die Zölle vom damals geltenden Niveau von 27,5 Prozent senken würden, wenn die EU im Gegenzug Zölle auf eine Reihe von US-Produkten senkt. Ein entsprechendes Gesetz wurde von Brüssel eingebracht, die offizielle Bestätigung der USA blieb aber bislang aus.

Bestätigt wurden nun ausserdem Ausnahmen für europäische Flugzeuge und Flugzeugteile, Generika sowie bestimmte natürliche Rohstoffe.

Von Kim Mackrael

DOW JONES

