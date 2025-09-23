Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’103 -0.2%  SPI 16’807 -0.1%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’593 0.3%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’466 0.4%  Gold 3’783 1.0%  Bitcoin 89’551 0.3%  Dollar 0.7923 0.0%  Öl 67.2 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis-Rally: Warum Goldman Sachs bis 2026 neue Rekorde voraussagt
NEL-Aktie zündet nach Verlusten den Turbo - Indexausschluss nur kurzzeitig eine Belastung
Nach Milliardendeal mit OpenAI: Experten sehen für die NVIDIA-Aktie noch mehr Potenzial
TUI-Aktie fester: Sommergeschäft schwach, aber positiver Start des Winterprogramms
Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
Suche...
23.09.2025 13:29:41

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im September an Stärke

Die deutsche Wirtschaft hat im September das stärkste Wirtschaftswachstum seit sechzehn Monaten verzeichnet. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg stärker als erwartet auf 52,4 von 50,5 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 50,7 erwartet.

S&P Global: Euroraum-Wirtschaft setzt Wachstum im September fort

Das Wachstum in der Eurozone hat im September angehalten. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 51,2 Zähler von 51,0 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen stabilen Wert von 51,0 vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

OECD hebt Wachstumsprognose für 2025 nach gutem 1H etwas an

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden und kommenden Jahr leicht angehoben, nachdem das erste Halbjahr 2025 vor allem dank einer starken Performance einiger Schwellenländer besser als erwartet verlaufen ist. Wie die OECD in einem Zwischenbericht mitteilte, rechnet sie für 2025 nun mit einem Anstieg des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,2 (Juni-Prognose: 2,9) Prozent und für 2026 unverändert mit einem Wachstum von 1,9 Prozent.

Schwedens Riksbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Schwedens Zentralbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet gelockert. Wie die Riksbank mitteilte, sinkt der Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent. Volkswirte hatten einen Schritt in dieser Höhe prognostiziert. Die Riksbank begründete die Lockerung mit ihrer Ansicht, die Wirtschaftsaktivität zu unterstützen und die Inflation beim mittelfristigen Zielwert zu verankern. "Wenn der Ausblick für die Inflation und die Wirtschaftstätigkeit Bestand hat, dürfte der Leitzins noch für einige Zeit auf diesem Niveau verharren", heisst es in dem Statement.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?

Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?

In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs ‪alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.

💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

13:36 Logo WHS Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
12:09 Julius Bär: 10.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55% European) auf Apple Inc, QUALCOMM Inc, Micron Technology Inc
11:15 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
09:33 Marktüberblick: Autowerte unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:36 SMI mit verhaltenem Wochenstart
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie im Blick
22.09.25 Zukunftsperspektiven für Chemiekonzerne in einem wandelbaren Markt
22.09.25 Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’619.72 19.56 U80SSU
Short 12’868.67 13.94 S2S3VU
Short 13’376.37 8.75 BROSIU
SMI-Kurs: 12’103.49 23.09.2025 13:28:57
Long 11’597.30 18.95 BAES3U
Long 11’351.53 13.62 BZ9S1U
Long 10’853.09 8.75 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
Nach Milliardendeal mit OpenAI: Experten sehen für die NVIDIA-Aktie noch mehr Potenzial
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
Plug Power-Aktie legt deutlich zu: Analysten-Upgrade beflügelt Brennstoffzellenhersteller
Santhera-Aktie dennoch unter Druck: Santhera setzt sich nach deutlichem Umsatzplus im Halbjahr höhere Ziele
Goldpreis-Rally: Warum Goldman Sachs bis 2026 neue Rekorde voraussagt
TUI-Aktie fester: Sommergeschäft schwach, aber positiver Start des Winterprogramms
Berkshire Hathaway steigt aus: Warren Buffett verkauft alle BYD-Anteile - Aktie unter Druck
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
100-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI schiebt NVIDIA-Aktie auf neues Rekordhoch

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}