26.02.2026 18:59:40
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen
Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 21. Februar zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 4.000 auf 212.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt.
Miran hält vier Fed-Zinssenkungen in diesem Jahr für angemessen
Fed-Gouverneur Stephen Miran ist der Meinung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr um etwa einen Prozentpunkt senken sollte. "Vier Senkungen halte ich für angemessen", sagte er in einem Interview mit Fox Business. "Ich würde sie lieber früher als später vornehmen." In Bezug auf "Private Credit" sagte Miran, er habe bisher nichts gesehen, was ihn aus makroökonomischer Sicht beunruhigen würde. Ein Grossteil des Wachstums in diesem Marktsegment sei auf die Überregulierung der Banken zurückzuführen.
Stahlerzeugung in Deutschland im Januar 15 Prozent über Vorjahr
Die Stahlerzeugung in Deutschland ist im Januar 2026 kräftig gestiegen. Mit knapp 3,1 Millionen Tonnen lag sie um 15 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte. Von einer nachhaltigen Trendwende könne dennoch keine Rede sein, schränkte der Lobbyverband jedoch ein. Trotz des aktuellen Anstiegs bleibe die Produktion rund 5 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Die Branche bewege sich damit nach wie vor unter ihrem langjährigen Niveau.
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: US-Börsen tiefer -- SMI letztlich schwächer -- DAX schliesst im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex ging mit Gewinnen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich nach den NVIDIA-Zahlen auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.