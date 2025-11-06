|
06.11.2025 18:59:40
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Fed/Hammack sieht weitere Zinssenkungen skeptisch
Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland hat sich skeptisch zu weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank gezeigt. Beth Hammack verwies in einer Rede in New York City auf die anhaltende Inflation und die Lockerung durch die bereits erfolgten Zinssenkungen.
Fed/Golsbee fand Kerninflation vor Shutdown beunruhigend hoch
Chicago-Fed-Präsident Austan Golsbee hat sich beunruhigt über die Inflation geäussert. "Was mich ein wenig aus der Fassung gebracht hat, war die Kerninflation von 3,6 Prozent und die Kerninflation bei den Dienstleistungen von fast 4 Prozent. Das ist nicht perfekt", sagte er unter Verweis auf Daten, die vor der vorübergehenden Schliessung von US-Behörden (Shutdown) veröffentlicht worden waren. Geldpolitiker konzentrieren sich oft auf die Kerninflationsraten, da diese Messgrössen die durch volatile Lebensmittel- und Energiepreise verursachten Schwankungen ausschliessen.
Nancy Pelosi stellt sich nicht wieder zur Wahl
Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (D., Calif.), hat mitgeteilt, dass sie nicht zur Wiederwahl antreten und ihren Sitz im Kongress am Ende dieser Amtszeit aufgeben werde. Damit geht eine jahrzehntelange politische Karriere zu Ende, in der sie unter anderem wegweisende Gesundheitsinitiativen vorangetrieben und sich mit US-Präsident Donald Trump angelegt hatte.
+++ Konjunkturdaten +++
DJG/DJN/
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut im Blick: SMI und DAX letztlich schwächer -- Märkte in Fernost legten kräftig zu
Am Donnerstag zeigte sich der heimische Aktienmarkt mit Abgaben, während der deutsche Leitindex in der tiefroten Zone verharrte. An der Wall Street werden leichte Verluste beobachtet. Unterdessen ging es an den asiatischen Aktienmärkten klar nach oben.