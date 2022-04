UBS-Aktie: Das sollte man über den neu gewählten UBS-Präsidenten Colm Kelleher wissen

• Colm Kelleher vorerst ein Jahr zum neuen UBS-Präsidenten gewählt• Ire war zuvor Finanzvorstand und Präsident bei Morgan Stanley• Ex-Präsident Weber ist von Kellehers Kompetenz überzeugt

Zehn Jahre lang hatte der Deutsche Axel Weber den Posten des UBS-Präsidenten inne. Zum Ablauf von Webers Amtszeit wurde nun Colm Kelleher bei der UBS-Generalversammlung am 6. April mit 97,74 Prozent der Stimmen zu seinem Nachfolger gewählt.

30 Jahre Arbeitserfahrung bei Morgan Stanley

Der 1957 geborene Ire aus dem County Cork arbeitete zuvor 30 Jahre in Führungspositionen bei der US-amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley, wobei er laut Handelsblatt unter anderem den Posten des Finanzvorstands und zwischen 2016 und 2019 auch den Präsidentenposten innehatte. Studiert hat Kelleher laut Spiegel in Oxford. "Morgan Stanley ist mehr als alle anderen US-Banken auch ein Vermögensverwalter. Insofern kennt er unser Kerngeschäft bestens", zitiert das Handelsblatt Weber bezüglich Kellehers Eignung als UBS-Präsident.

Wie die Handelszeitung berichtet, hat Kelleher bei Morgan Stanley als eine der Schlüsselfiguren mithilfe von Akquisitionen massgeblich dazu beigetragen, dass das US-Insitut einen fast drei Mal höheren Börsenwert als die UBS erreichen konnte und die Performance des US-Unternehmens deutlich vorangebracht.

Ex-Präsident Weber: Kelleher hat "grosse Kompetenz in der Finanzbranche"

In seiner Abschiedsrede bei der UBS-Gesamtversammlung erklärte der ehemalige Präsident Weber: "Bei der Suche nach meiner Nachfolge stand im Zentrum 'grosse Kompetenz in der Finanzbranche'. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Colm Kelleher einen äusserst erfahrenen Fachmann als neuen Präsidenten zu gewinnen. […] Ich übergebe heute Colm Kelleher die Bank in einem hervorragenden Zustand. Diese Bank hat noch viel Potential. Ich möchte deshalb dem neuen Team an der Spitze zurufen: Nutzt dieses Potential! Und viel Erfolg!"

Gemeinsam mit dem niederländischen CEO Ralph Hamers und dem neuen Vizepräsidenten Lukas Gähwiler ist Kelleher nun für die Führung der über 150 Jahre alten Grossbank mit mehr als 70’000 Mitarbeitern verantwortlich - und das wird hoch bezahlt. Nach Angaben des Spiegels hat Kellehers Vorgänger Weber jährlich rund 5,2 Millionen Schweizer Franken verdient.

Auch die Deutsche Bank hat Kelleher für Führungsposition in Betracht gezogen

Wie der Spiegel weiter berichtet, war nicht nur die UBS an Kellehers Erfahrung und seinen Kompetenzen interessiert: Auch die Deutsche Bank habe in Betracht gezogen, ihn für den Posten des Aufsichtsratschefs zur Wahl aufzustellen. Man habe sich jedoch dagegen entschieden, weil Kelleher kein Deutsch spreche und nicht über ausreichende Kenntnisse des deutschen Bankenmarkts verfüge.

Redaktion finanzen.ch