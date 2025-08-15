u-blox-Aktie steigt zweistellig: Spekulationen über Übernahmegerüchte mit Advent International bestätigt

Man befinde sich derzeit in Verhandlungen mit Advent International L.P. über eine mögliche Transaktion, welche eine Übernahme von u-blox beinhalten könnte, teilte das Unternehmen am Freitagnachmittag mit.

Ob eine Transaktion zustande komme, sei derzeit aber noch offen, so u-blox.

Zuvor hatten Gerüchte über eine Übernahme die Aktien von u-blox in die Höhe schiessen lassen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass der amerikanische Private-Equity-Fonds Advent International ein Übernahmeangebot für u-blox in Erwägung ziehe und bezog sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Angebot soll sich auf rund 1 Milliarde Franken, beziehungsweise 1,2 Milliarden US-Dollar belaufen.

In der Folge schossen die Aktien im Tageshoch um rund 20 Prozent auf 133,40 Franken nach oben. Zuletzt steigen u-blox-Aktien an der SIX um 16,4 Prozent auf 129,60 Franken in die Höhe.

