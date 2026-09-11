Trump's Grid Battery Ban Leaves Developers Guessing

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11.09.2026 22:00:00

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The United States is trying to build up its energy storage capacities at a rapid scale. At the same time, it is trying to wean itself off of Chinese battery tech. In many ways, these two goals are in direct opposition to each other. China dominates global supply chains for clean energy tech in general, but especially when it comes to lithium-ion batteries, which power everything from your phone to your car. Approximately 80 percent of all battery cells in the world are made in China according to figures from the International Energy Agency. What…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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