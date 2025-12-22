|
22.12.2025 14:46:42
Trump ernennt Sondergesandten für Grönland - Dänemark verärgert
Von Sune Engel Rasmussen
DOW JONES--Die Ernennung eines Sondergesandten für Grönland durch US-Präsident Donald Trump hat in Dänemark eine verärgerte Reaktion ausgelöst und die Sorge über US-Bestrebungen zur Kontrolle des strategisch wichtigen Territoriums in der Arktis neu entfacht.
Trump ernannte den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Gesandten für Grönland. In den sozialen Medien erklärte Trump, Landry verstehe, wie wichtig Grönland für die nationale Sicherheit der USA sei. Grönland ist eine autonome Insel, die zum Königreich Dänemark gehört.
Landry nannte es auf X eine Ehre, die ehrenamtliche Position zu übernehmen, um Grönland zu einem Teil der USA zu machen.
Dänemark sei über die Ernennung nicht informiert worden, teilte Kopenhagen mit. Damit verstärkte sich in der skandinavischen Nation das Gefühl, über die tatsächlichen Ambitionen Washingtons in Bezug auf Grönland im Unklaren gelassen zu werden. Das Territorium macht 98 Prozent des dänischen Staatsgebiets aus.
Man habe es schon einmal gesagt und sage es nun erneut, erklärten die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der grönländische Premierminister Jens-Frederik Nielsen in einer gemeinsamen Mitteilung. Nationale Grenzen und die Souveränität von Staaten seien im Völkerrecht verwurzelt. Grönland gehöre den Grönländern, und die USA dürften Grönland nicht übernehmen. Die Regierung erwarte Respekt für die gemeinsame territoriale Integrität.
Der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen sagte, er werde den US-Botschafter einbestellen, um sein Missfallen auszudrücken und eine Erklärung für die Ernennung zu verlangen. Diese sei aus dem Nichts gekommen, sagte Rasmussen. Er sei über die Ernennung und die Erklärung sehr verärgert und finde dies völlig inakzeptabel, sagte der Aussenminister dem Sender TV2.
Trump hat seit seiner ersten Amtszeit den Wunsch geäussert, die Kontrolle über Grönland zu erlangen. Er kritisierte Kopenhagen dafür, die Insel nicht angemessen zu sichern. Die dänische Hauptstadt bestimmt die Aussen- und Sicherheitspolitik Grönlands. Grönland ist grösser als Alaska, grösstenteils mit Eis bedeckt und beheimatet etwa 57.000 Einwohner.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 08:46 ET (13:46 GMT)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVorweihnachtliche Ruhe: SMI leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen fester
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einstecken muss, tendiert das deutsche Börsenbarometer seitwärts. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.