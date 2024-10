Trotz fehlender Aktie in ChatGPT-Mutter OpenAI investieren - So können Anleger an der Entwicklung teilhaben

• OpenAI ist nicht börsennotiert, Aktien daher nicht direkt erwerbbar• Anleger können in grosse Investoren wie Microsoft und NVIDIA investieren• Umstrukturierung bei OpenAI könnte zu einem Börsengang führen

Das Softwareunternehmen OpenAI hat einen speziellen Fokus auf die Erforschung von künstlicher Intelligenz. Als Macher des Chatbots ChatGPT hat das Unternehmen nicht nur die Aufmerksamkeit grosser Investoren auf sich gezogen, sondern ist auch zunehmend in den Fokus von Anlegern gerückt, die Anlageoptionen im Bereich des Trendthemas KI suchen.

Kauf von OpenAI-Aktien nicht am Finanzmarkt möglich

Da das Unternehmen aber nicht an einer öffentlichen Börse gelistet ist, können Anleger OpenAI-Aktien nicht über den geregelten Finanzmarkt erwerben. Das Unternehmen ist keine Aktiengesellschaft, sondern eine Non-Profit-Organisation - noch. Denn wie Anfang Oktober bekannt wurde, gibt es Pläne einer umfangreichen Umstrukturierung: Die gemeinnützigen Ursprünge des Unternehmens sollen aufgegeben und OpenAI zu einem gewinnorientierten Unternehmen umstrukturiert werden. Damit wäre der erste Schritt für einen möglichen Börsengang von OpenAI getan. Bis dieser Prozess tatsächlich angestossen und schliesslich umgesetzt wird, kann aber noch einige Zeit vergehen. Doch auch bis es soweit ist, gibt es Beteiligungsmöglichkeiten für Privatanleger - auf Umwegen.

Investition in Investoren

Auch wenn ein Direktinvestment in OpenAI nicht möglich ist, können Anleger Aktien eines der grossen Geldgeber der ChatGPT-Macher ins Visier nehmen: Den Bluechip-Konzern Microsoft. Der US-Riese besitzt einen nicht unerheblichen Anteil an OpenAI, der unlängst durch eine Finanzierungsrunde, in der OpenAI mit 150 Milliarden US-Dollar bewertet wurde und insgesamt 6,6 Milliarden US-Dollar an Investorengeldern eingesammelt hat, nochmals ausgebaut wurde.

Microsoft ist dabei - über seine Beteiligung an OpenAI hinaus für Anleger eine Anlageoption. Als Mitglied der Magnificent Seven, jener sieben Aktientitel, die durch ihre Kursaufschläge den US-Aktienmarkt am meisten geprägt haben, gehört der Softwarehersteller, der sich zu einem Technologiekonzern entwickelt hat, zu den erfolgreichsten Investments am Markt.

Auch der Chipgigant und KI-Riese NVIDIA ist in diesem Zusammenhang für Investoren, die eine Beteiligung an OpenAI anstreben, einen Blick wert. Das Unternehmen, das wie Microsoft Teil der legendären Aktiengruppe ist, soll Presseangaben zufolge im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde ebenfalls Anteile an OpenAI erworben haben.

Wann kommt die OpenAI-Aktie?

Ob und wann es zu einem Börsengang von OpenAI kommen könnte und wann also eine OpenAI-Aktie öffentlich handelbar ist, ist zum derzeitigen Zeitpunkt völlig offen. Das öffentliche Interesse an einem IPO der ChatGPT-Mutter dürfte aber hoch sein, sodass potenzielle OpenAI-Aktien stark nachgefragt werden dürften.



