Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’207 0.4%  SPI 16’943 0.3%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’046 -0.4%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5’393 0.2%  Gold 3’391 -0.2%  Bitcoin 90’363 1.4%  Dollar 0.8019 0.0%  Öl 67.4 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Jungfraubahn-Aktie: Jungfraubahnen erzielen Rekordgewinn
Sandoz-Aktie: Sandoz darf höhere Rivaroxaban-Dosierungen in Deutschland einführen
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
Cham Swiss Properties-Aktie: Hoher Gewinn im ersten Halbjahr
Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2025 08:00:06

Transaction in Own Shares

Draper Esprit
4.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

28-Aug-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 27 August 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025.

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

364.20p

 

Lowest price paid per share:

352.20p

 

Volume weighted average price paid:

356.1755p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 9,909,551 and the total number of voting rights in the Company is 179,136,899.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 27/08/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 356.1755

 

Individual transactions

  

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

223

362.40

08:22:33

00030097203TRDU0

XLON

601

364.20

08:22:46

00030097206TRDU0

XLON

6

363.80

08:23:01

00030097211TRDU0

XLON

595

363.80

08:23:01

00030097212TRDU0

XLON

337

363.40

08:35:54

00030097240TRDU0

XLON

100

363.40

08:35:54

00030097241TRDU0

XLON

111

363.60

08:35:54

00030097242TRDU0

XLON

1,076

363.00

08:41:33

00030097275TRDU0

XLON

77

362.80

08:41:33

00030097276TRDU0

XLON

505

362.80

08:41:33

00030097277TRDU0

XLON

1,170

360.60

08:54:54

00030097321TRDU0

XLON

85

359.00

09:04:13

00030097347TRDU0

XLON

21

359.00

09:04:13

00030097348TRDU0

XLON

440

359.00

09:04:13

00030097349TRDU0

XLON

1,174

359.60

09:18:20

00030097402TRDU0

XLON

522

359.20

09:24:20

00030097414TRDU0

XLON

1,192

358.80

09:43:32

00030097462TRDU0

XLON

517

358.60

09:43:32

00030097463TRDU0

XLON

174

356.60

09:57:11

00030097500TRDU0

XLON

369

356.60

09:57:11

00030097501TRDU0

XLON

552

355.80

10:01:54

00030097534TRDU0

XLON

671

355.60

10:09:02

00030097555TRDU0

XLON

501

356.20

10:31:04

00030097621TRDU0

XLON

123

356.20

10:31:04

00030097622TRDU0

XLON

276

356.60

10:36:47

00030097625TRDU0

XLON

1,253

356.60

10:36:47

00030097626TRDU0

XLON

545

355.20

10:46:03

00030097643TRDU0

XLON

21

356.60

11:07:03

00030097689TRDU0

XLON

122

356.60

11:07:03

00030097690TRDU0

XLON

332

356.60

11:07:03

00030097691TRDU0

XLON

619

356.20

11:09:14

00030097694TRDU0

XLON

17

356.00

11:23:13

00030097712TRDU0

XLON

200

356.00

11:23:13

00030097713TRDU0

XLON

22

356.00

11:23:13

00030097714TRDU0

XLON

518

356.00

11:33:16

00030097722TRDU0

XLON

518

356.00

11:33:16

00030097723TRDU0

XLON

517

355.80

11:33:16

00030097724TRDU0

XLON

506

355.40

11:45:05

00030097749TRDU0

XLON

540

355.80

11:54:19

00030097775TRDU0

XLON

544

355.80

11:54:19

00030097776TRDU0

XLON

555

355.20

12:00:00

00030097793TRDU0

XLON

525

355.00

12:21:00

00030097892TRDU0

XLON

521

355.00

12:21:00

00030097893TRDU0

XLON

1,047

355.00

12:31:42

00030097913TRDU0

XLON

532

354.80

12:37:48

00030097915TRDU0

XLON

68

355.00

12:44:23

00030097941TRDU0

XLON

453

355.00

12:44:23

00030097942TRDU0

XLON

548

356.00

12:59:37

00030097958TRDU0

XLON

590

355.40

13:00:20

00030097960TRDU0

XLON

653

357.40

13:13:00

00030097961TRDU0

XLON

696

357.00

13:18:25

00030097968TRDU0

XLON

567

357.00

13:18:25

00030097969TRDU0

XLON

71

356.80

13:38:13

00030098007TRDU0

XLON

21

356.80

13:38:13

00030098008TRDU0

XLON

525

356.80

13:38:13

00030098009TRDU0

XLON

518

356.60

13:41:35

00030098013TRDU0

XLON

580

356.60

13:41:35

00030098014TRDU0

XLON

890

356.40

13:47:24

00030098039TRDU0

XLON

191

356.40

13:47:24

00030098040TRDU0

XLON

97

355.20

14:05:14

00030098111TRDU0

XLON

518

355.40

14:06:12

00030098112TRDU0

XLON

1,182

355.20

14:06:12

00030098113TRDU0

XLON

565

355.00

14:06:14

00030098114TRDU0

XLON

546

352.40

14:22:11

00030098181TRDU0

XLON

558

352.20

14:22:11

00030098182TRDU0

XLON

586

352.80

14:31:46

00030098313TRDU0

XLON

137

353.20

14:40:03

00030098456TRDU0

XLON

100

353.20

14:40:03

00030098457TRDU0

XLON

375

353.20

14:40:03

00030098458TRDU0

XLON

545

353.60

14:43:33

00030098516TRDU0

XLON

113

354.40

14:46:49

00030098552TRDU0

XLON

109

354.40

14:46:49

00030098553TRDU0

XLON

371

354.40

14:46:49

00030098554TRDU0

XLON

1,266

354.60

14:50:51

00030098597TRDU0

XLON

539

354.60

14:50:51

00030098598TRDU0

XLON

540

354.60

14:50:51

00030098599TRDU0

XLON

544

354.00

14:57:31

00030098691TRDU0

XLON

1,051

355.00

15:04:52

00030098793TRDU0

XLON

59

355.00

15:04:52

00030098794TRDU0

XLON

586

356.60

15:17:43

00030098938TRDU0

XLON

1,015

356.40

15:17:43

00030098939TRDU0

XLON

543

355.80

15:27:01

00030099352TRDU0

XLON

522

355.80

15:27:01

00030099353TRDU0

XLON

528

355.80

15:27:01

00030099354TRDU0

XLON

444

355.00

15:35:47

00030099901TRDU0

XLON

120

355.00

15:35:47

00030099902TRDU0

XLON

556

354.80

15:37:18

00030099942TRDU0

XLON

579

354.20

15:41:46

00030100182TRDU0

XLON

345

353.80

15:48:13

00030100310TRDU0

XLON

195

353.80

15:48:13

00030100311TRDU0

XLON

567

353.00

15:51:20

00030100342TRDU0

XLON

545

352.60

15:51:20

00030100343TRDU0

XLON

247

353.20

15:55:44

00030100405TRDU0

XLON

288

353.20

15:55:44

00030100406TRDU0

XLON

893

352.40

16:01:10

00030100514TRDU0

XLON

146

352.40

16:01:10

00030100515TRDU0

XLON

209

354.40

16:10:37

00030100579TRDU0

XLON

353

354.40

16:10:37

00030100580TRDU0

XLON

536

354.40

16:10:37

00030100581TRDU0

XLON

536

355.00

16:16:28

00030100612TRDU0

XLON

536

355.00

16:16:28

00030100613TRDU0

XLON

519

355.00

16:16:28

00030100614TRDU0

XLON

638

354.60

16:18:42

00030100649TRDU0

XLON

560

354.60

16:26:52

00030100823TRDU0

XLON

950

354.60

16:29:01

00030100842TRDU0

XLON

 

 
Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Georgia Way

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 400080
EQS News ID: 2189652

 
End of Announcement EQS News Service