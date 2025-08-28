Molten Ventures Plc (GROW)

Molten Ventures plc

("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 27 August 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025. Ordinary shares purchased: 50,000 Highest price paid per share: 364.20p Lowest price paid per share: 352.20p Volume weighted average price paid: 356.1755p Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 9,909,551 and the total number of voting rights in the Company is 179,136,899. The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules. Aggregate information In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company. Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50 Date of purchases: 27/08/2025 Number of Ordinary Shares purchased: 50,000 Volume weighted average price (pence): 356.1755 Individual transactions Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 223 362.40 08:22:33 00030097203TRDU0 XLON 601 364.20 08:22:46 00030097206TRDU0 XLON 6 363.80 08:23:01 00030097211TRDU0 XLON 595 363.80 08:23:01 00030097212TRDU0 XLON 337 363.40 08:35:54 00030097240TRDU0 XLON 100 363.40 08:35:54 00030097241TRDU0 XLON 111 363.60 08:35:54 00030097242TRDU0 XLON 1,076 363.00 08:41:33 00030097275TRDU0 XLON 77 362.80 08:41:33 00030097276TRDU0 XLON 505 362.80 08:41:33 00030097277TRDU0 XLON 1,170 360.60 08:54:54 00030097321TRDU0 XLON 85 359.00 09:04:13 00030097347TRDU0 XLON 21 359.00 09:04:13 00030097348TRDU0 XLON 440 359.00 09:04:13 00030097349TRDU0 XLON 1,174 359.60 09:18:20 00030097402TRDU0 XLON 522 359.20 09:24:20 00030097414TRDU0 XLON 1,192 358.80 09:43:32 00030097462TRDU0 XLON 517 358.60 09:43:32 00030097463TRDU0 XLON 174 356.60 09:57:11 00030097500TRDU0 XLON 369 356.60 09:57:11 00030097501TRDU0 XLON 552 355.80 10:01:54 00030097534TRDU0 XLON 671 355.60 10:09:02 00030097555TRDU0 XLON 501 356.20 10:31:04 00030097621TRDU0 XLON 123 356.20 10:31:04 00030097622TRDU0 XLON 276 356.60 10:36:47 00030097625TRDU0 XLON 1,253 356.60 10:36:47 00030097626TRDU0 XLON 545 355.20 10:46:03 00030097643TRDU0 XLON 21 356.60 11:07:03 00030097689TRDU0 XLON 122 356.60 11:07:03 00030097690TRDU0 XLON 332 356.60 11:07:03 00030097691TRDU0 XLON 619 356.20 11:09:14 00030097694TRDU0 XLON 17 356.00 11:23:13 00030097712TRDU0 XLON 200 356.00 11:23:13 00030097713TRDU0 XLON 22 356.00 11:23:13 00030097714TRDU0 XLON 518 356.00 11:33:16 00030097722TRDU0 XLON 518 356.00 11:33:16 00030097723TRDU0 XLON 517 355.80 11:33:16 00030097724TRDU0 XLON 506 355.40 11:45:05 00030097749TRDU0 XLON 540 355.80 11:54:19 00030097775TRDU0 XLON 544 355.80 11:54:19 00030097776TRDU0 XLON 555 355.20 12:00:00 00030097793TRDU0 XLON 525 355.00 12:21:00 00030097892TRDU0 XLON 521 355.00 12:21:00 00030097893TRDU0 XLON 1,047 355.00 12:31:42 00030097913TRDU0 XLON 532 354.80 12:37:48 00030097915TRDU0 XLON 68 355.00 12:44:23 00030097941TRDU0 XLON 453 355.00 12:44:23 00030097942TRDU0 XLON 548 356.00 12:59:37 00030097958TRDU0 XLON 590 355.40 13:00:20 00030097960TRDU0 XLON 653 357.40 13:13:00 00030097961TRDU0 XLON 696 357.00 13:18:25 00030097968TRDU0 XLON 567 357.00 13:18:25 00030097969TRDU0 XLON 71 356.80 13:38:13 00030098007TRDU0 XLON 21 356.80 13:38:13 00030098008TRDU0 XLON 525 356.80 13:38:13 00030098009TRDU0 XLON 518 356.60 13:41:35 00030098013TRDU0 XLON 580 356.60 13:41:35 00030098014TRDU0 XLON 890 356.40 13:47:24 00030098039TRDU0 XLON 191 356.40 13:47:24 00030098040TRDU0 XLON 97 355.20 14:05:14 00030098111TRDU0 XLON 518 355.40 14:06:12 00030098112TRDU0 XLON 1,182 355.20 14:06:12 00030098113TRDU0 XLON 565 355.00 14:06:14 00030098114TRDU0 XLON 546 352.40 14:22:11 00030098181TRDU0 XLON 558 352.20 14:22:11 00030098182TRDU0 XLON 586 352.80 14:31:46 00030098313TRDU0 XLON 137 353.20 14:40:03 00030098456TRDU0 XLON 100 353.20 14:40:03 00030098457TRDU0 XLON 375 353.20 14:40:03 00030098458TRDU0 XLON 545 353.60 14:43:33 00030098516TRDU0 XLON 113 354.40 14:46:49 00030098552TRDU0 XLON 109 354.40 14:46:49 00030098553TRDU0 XLON 371 354.40 14:46:49 00030098554TRDU0 XLON 1,266 354.60 14:50:51 00030098597TRDU0 XLON 539 354.60 14:50:51 00030098598TRDU0 XLON 540 354.60 14:50:51 00030098599TRDU0 XLON 544 354.00 14:57:31 00030098691TRDU0 XLON 1,051 355.00 15:04:52 00030098793TRDU0 XLON 59 355.00 15:04:52 00030098794TRDU0 XLON 586 356.60 15:17:43 00030098938TRDU0 XLON 1,015 356.40 15:17:43 00030098939TRDU0 XLON 543 355.80 15:27:01 00030099352TRDU0 XLON 522 355.80 15:27:01 00030099353TRDU0 XLON 528 355.80 15:27:01 00030099354TRDU0 XLON 444 355.00 15:35:47 00030099901TRDU0 XLON 120 355.00 15:35:47 00030099902TRDU0 XLON 556 354.80 15:37:18 00030099942TRDU0 XLON 579 354.20 15:41:46 00030100182TRDU0 XLON 345 353.80 15:48:13 00030100310TRDU0 XLON 195 353.80 15:48:13 00030100311TRDU0 XLON 567 353.00 15:51:20 00030100342TRDU0 XLON 545 352.60 15:51:20 00030100343TRDU0 XLON 247 353.20 15:55:44 00030100405TRDU0 XLON 288 353.20 15:55:44 00030100406TRDU0 XLON 893 352.40 16:01:10 00030100514TRDU0 XLON 146 352.40 16:01:10 00030100515TRDU0 XLON 209 354.40 16:10:37 00030100579TRDU0 XLON 353 354.40 16:10:37 00030100580TRDU0 XLON 536 354.40 16:10:37 00030100581TRDU0 XLON 536 355.00 16:16:28 00030100612TRDU0 XLON 536 355.00 16:16:28 00030100613TRDU0 XLON 519 355.00 16:16:28 00030100614TRDU0 XLON 638 354.60 16:18:42 00030100649TRDU0 XLON 560 354.60 16:26:52 00030100823TRDU0 XLON 950 354.60 16:29:01 00030100842TRDU0 XLON

Enquiries Molten Ventures plc Gareth Faith (Company Secretary) +44 (0)20 7931 8800 cosec@molten.vc Goodbody Stockbrokers Joint Financial Adviser and Corporate Broker Don Harrington Charlotte Craigie Tom Nicholson William Hall +44 (0) 20 3841 6202 Deutsche Numis Joint Financial Adviser and Corporate Broker Simon Willis Jamie Loughborough Iqra Amin +44 (0)20 7260 1000 Sodali & Co Public relations Elly Williamson Georgia Way +44 (0)7889 297 217 molten@sodali.com About Molten Ventures Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies. It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each. Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025. For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

