Tesla kann Top-Manager von Bosch abwerben

Finanzchef verlässt Tesla

Erst vor Kurzem kündigte Teslas Finanzchef, Zachary Kirkhorn, seinen Rückgang von dem Posten an. Der Plan für seinen Abgang sei wohl, dass Kirkhorn zunächst mehr Zeit mit seinen Freunden und seiner Familie verbringen werde. Anschliessend wolle er sich dann etwas Neuem widmen. Letztendlich verlassen werde Kirkhorn das Unternehmen jedoch erst zum Jahresende hin, damit eine umfassende Einarbeitung seines Nachfolgers Vaibhav Taneja möglich sei. Musk bedankte sich in einer X-Nachricht für Kirhorns Arbeit in den vergangenen 13 Jahren.

I would like to thank Zach Kirkhorn for his many contributions to Tesla over the course of 13 often difficult years.



Much appreciated and best wishes for the next stage of his career. - Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023

"Ich möchte Zach Kirkhorn für seine vielen Beiträge zu Tesla im Laufe von 13 oft schwierigen Jahren danken. Vielen Dank und die besten Wünsche für die nächste Etappe seiner Karriere."

Tesla wirbt Bosch-Führungskraft ab

Während sich Tesla nun also von Kirhorn verabschieden muss, darf das Unternehmen jedoch auch eine neue Führungskraft in seinen Reihen begrüssen. Bereits seit Juli dieses Jahres verstärkt ein erfahrener Bosch-Manager aus Deutschland das Unternehmen. So ist Dr. Michael Schmitt laut seinem LinkedIn-Profil mittlerweile "Director Operations Gigafactory" bei Tesla. Für den neuen Posten bringt er mehr als 25 Jahre Erfahrung als Top-Manager bei dem deutschen Fertigungsriesen mit. Dabei war er vor allem für die Bereiche Engineering und Fertigung tätig. Der promovierte Physiker leitete mehrere Fabriken in Deutschland, China und Mexiko. Noch vor den offiziellen Angaben auf dem LinkedIn-Profil von Schmitt berichtete electrek von der Neuigkeit. Demnach habe das Nachrichtenportal von Quellen, die mit den Angelegenheiten vertraut sein sollen, schon vorab erfahren, dass Schmitt eine umfassende Rolle in Teslas NA-Fertigungsbetrieben übernehmen soll. Seine Tätigkeit soll Schmitt bereits in den letzten Wochen von Austin aus aufgenommen haben. Wie electrek ausserdem berichtet, komme er zu Tesla, da das US-amerikanische Unternehmen versucht, einen ehrgeizigen Plan zur Steigerung der Produktion um das Zehnfache von derzeit zwei Millionen Fahrzeugen auf 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr bis zum Ende des Jahrzehnts umzusetzen.

Führung der Produktion in NA wird ausgebaut

Doch nicht nur mit Schmitt holt sich Tesla Führungskräfte aus dem Ausland, um ihr Geschäft in den USA zu unterstützen. Im letzten Jahr holte sich Tesla schon Tom Zhu, den Leiter der Tesla-Geschäfte in China, in die Vereinigten Staaten, um alle Produktions- und Verkaufsaktivitäten in Nordamerika zu beaufsichtigen. Der Autohersteller hoffe, wie electrek erklärt, den beeindruckenden Erfolg, den er in der Gigafactory Shanghai erzielt hat, in allen nordamerikanischen Betrieben wiederholen zu können. Erste Erfolge lassen sich bereits erkennen. So erreichte die Gigafactory Texas kürzlich eine Produktion von 5'000 Model Y-Fahrzeugen pro Woche. Zudem hat es der Autohersteller geschafft, die branchenführenden Bruttomargen trotz erheblicher Preisrückgänge im Laufe des Jahres beizubehalten.

Allein kann Zhu diese Aufgabe jedoch nicht stemmen, weshalb Tesla versucht, die Führung der Produktion in Nordamerika weiter auszubauen. Ausser Schmitt gibt es deshalb noch weitere Unterstützung. So stellte Tesla zudem auch den Produktionsleiter Michael Hildebrand von Eli Lilly ein, um die Expansion der Gigafactory in Nevada zu leiten.

