Tesla-Aktie zündet dank Zollpause den Turbo - Grund zur Entwarnung?

• Donald Trump verkündet Zollaussetzung• Tesla-Aktie schiesst hoch• Euphorie der Tesla-Anleger verfliegt schnell

Nach dem Börsenbeben der vorangegangenen Tage hat Donald Trump am Mittwoch eine 90-tägige Aussetzung der zuvor angekündigten gegenseitigen Zollerhöhungen für alle Handelspartner ausser China verfügt. Die gegenseitigen Zölle würden mit sofortiger Wirkung auf 10 Prozent gesenkt, so der US-Präsident.

Laut US-Finanzminister Scott Bessent soll dies Zeit für Verhandlungen geben. Börsenanleger hoffen nun, dass in solchen Verhandlungen für alle Seiten günstigere Ergebnisse für die zukünftigen Handelsbeziehungen erreicht werden können und damit eine globale Rezession vermieden wird, wie sie zuvor vielfach befürchtet wurde.

So reagiert die Tesla-Aktie

Da eine Abkühlung der Verbraucherausgaben auch Tesla treffen würde, sind ausufernde Zölle schwerlich im Interesse des E-Auto-Herstellers. Daher verwundert es kaum, dass Trump-Berater und Tesla-CEO Elon Musk laut einem Medienbericht versucht haben soll, den Präsidenten zu einer Kehrtwende bei den weitreichenden Importzöllen zu überreden.

Angesichts der am Mittwochabend verkündeten Zollaussetzung sprang die Tesla-Aktie am gleichen Tag an der NASDAQ dann auch um 22,69 Prozent nach oben und schloss bei 272,20 Dollar. Am Donnerstag geht es vorbörslich aber schon wieder um 3,93 Prozent auf 261,53 Dollar abwärts.

Vorsicht angebracht

Da die Politik von Donald Trump erfahrungsgemäss sehr sprunghaft ist, behalten Anleger im Auge, dass der Zollstreit noch immer alles andere als vom Tisch ist. Diese Vorsicht ist insbesondere auch für Tesla angebracht, da sich Trump weiterhin auf China einschiesst, das ein wichtiger Absatzmarkt für Elektroautohersteller ist. "Aufgrund des mangelnden Respekts, den China den Weltmärkten entgegenbringt, erhöhe ich hiermit den von den Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber China erhobenen Zollsatz mit sofortiger Wirkung auf 125 Prozent", schrieb Trump auf Truth Social. Das Thema Zölle wird die Marktteilnehmer also noch einige Zeit beschäftigen.

