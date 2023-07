Tesla-Aktie: Ersten Cybertruck in Texas produziert - Weitere Details noch offen

• Vorstellung des Cybertrucks 2019 - seither einige Verzögerungen• Tesla hat Bau des ersten Fahrzeugs bekanntgegeben• Noch einige Fragen offen

Bereits im November 2019 hatte US-Elektroautobauer Tesla seinen Cybertruck vorgestellt. Seither haben einige Konkurrenten eigene Elektro-Pickups auf den Markt gebracht, während es bei Tesla mehrfach zu Verzögerungen kam - ursprünglich hätte die Produktion schon 2021 starten sollen. Nun gab das Unternehmen aber kürzlich in einem Tweet den Bau des ersten Fahrzeugs bekannt.

Tesla postete ein Foto von Tesla-Mitarbeitern in der Gigafabrik nahe Austin, Texas, die sich um den ersten fertigen Cybertruck scharen, mit der Überschrift: "Erster in Giga Texas gebauter Cybertruck!".

First Cybertruck built at Giga Texas! ?? pic.twitter.com/ODRhHVsd0t - Tesla (@Tesla) July 15, 2023

Noch einige Fragen offen

Allerdings bleiben so manche Fragen zum Cybertruck nach wie vor offen.

Im April hatte Tesla-Chef Musk gesagt, dass das Unternehmen damit rechne, den ersten Cybertruck irgendwann zwischen Juli und September auszuliefern. Nach wie vor unklar ist jedoch, ab wann der Cybertruck bei Händlern erhältlich sein soll, denn mit einer Massenfertigung wird erst im kommenden Jahr gerechnet. Auf jeden Fall wird Tesla dann in einen wettbewerbsintensiven Markt eindringen, auf dem Konkurrenten wie Rivian mit seinem R1T, General Motors mit seinem Hummer EV Pickup und Ford mit seinem F-150 Lightning bereits aktiv sind.

Auch der Preis des Cybertrucks ist noch nicht bekannt. Ursprünglich hatte Tesla laut yahoo!finance angekündigt, verschiedene Versionen des Cybertrucks zu Preisen zwischen etwa 40'000 und 70'000 US-Dollar auf den Markt zu bringen, später jedoch die Preise wieder von der Webseite, auf der Kunden das Fahrzeug vorbestellen konnten, entfernt. Zum Vergleich: Rivian bietet seinen R1T zu einem Startpreis von 73'000 US-Dollar an. Derweil senkte Ford nach wiederholten Preiserhöhungen im Jahr 2022 und Anfang 2023 kürzlich den Preis für einige Modelle des F-150 Lightning um bis zu 10'000 US-Dollar und begründete dies mit einem leichteren Zugang zum Batteriematerial des Lastwagens.

Wichtiges Feature

Tesla-Fans dürften ausserdem gespannt darauf warten, welche Überraschungen der Cybertruck bereithält. Ein interessantes Feature hat kürzlich wohl der Twitter-User "Greggertruck" in dem offiziellen Malbuch für Kinder, das in Service-Centern des US-Elektroautobauers ausliegt, entdeckt.

New coloring book at Tesla service centers. states "has enough battery power to charge a Tesla"



bidirectional confirmed? @elonmust



kiddos saw it first ha! pic.twitter.com/fOvDrmpLSQ - Greggertruck (@greggertruck) July 13, 2023

Er teilte auf dem Kurznachrichtendienst ein Bild von dem Cover des Malbuchs und einer Seite auf der es heisst, der Cybertruck "hat genug Batterie-Leistung, um einen Tesla zu laden".

Der Cybertruck könnte, wie GIGA berichtet, also womöglich mit der notwendigen Technologie für bidirektionales Laden ausgestattet sein. So könnte man die Energie des Cybertrucks zum Beispiel nutzen, um unterwegs elektrische Geräte anzuschliessen, Energie vom E-Auto an das Stromnetz des Hauses abzugeben, Strom in das gesamte Netz einzuspeisen oder womöglich gar, um einem anderen Fahrzeug auszuhelfen.

Hoffnung auf Cybertruck

Wie Investor’s Business Daily berichtet, werde Teslas Cybertruck im Jahr 2024 nur geringe Auswirkungen auf den Umsatz haben. Dennoch sei er ein grosser Teil der Wachstumsgeschichte für 2024. Analysten würden davon ausgehen, dass die Tesla-Gewinne in diesem Jahr aufgrund erheblicher Preissenkungen und Preisnachlässe sinken, sich aber im nächsten Jahr wieder erholen, was zu einem grossen Teil an den Hoffnungen auf den Cybertruck und einen aktualisierten Model 3 liege.

Zuletzt hatte Tesla seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal um 47 Prozent auf 24,9 Milliarden US-Dollar steigern können, während der Gewinn um 20 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar stieg. Damit verlangsamte sich das Wachstum sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Die Erwartungen der Analysten, die mit noch mehr Druck durch die Preisabschläge gerechnet hatten, konnte Tesla damit jedoch übertreffen. Die operative Marge ging derweil auf 9,6 Prozent zurück.

Redaktion finanzen.ch