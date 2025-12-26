TechCreate Group Aktie 147514349 / KYG8726A1067
|
26.12.2025 12:51:27
TechCreate Net Loss Narrows In H1
(RTTNews) - TechCreate Group Ltd. (TCGL), on Friday reported its net loss narrowed in the first half compared with the previous year.
For the first half of the fiscal year 2025, net loss narrowed to S$0.008 million, $0.006 from S$0.36 million in the previous year.
Loss per share was S$0.0005, $0.0004 versus S$0.0200 last year.
Profit from operations came in at S$0.55 million, $0.43 million compared with loss of S$0.27 million in the prior year.
Revenue increased 10.4 percent to S$1.94 million, $1.51 million from S$1.75 million in the previous year.
On Wednesday, TechCreate closed trading 3.51% lesser at $5.22 on the New York Stock Exchange.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
