TecDAX-Papier 1&1-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die 1&1-Dividendenauszahlung

Im Zuge der Hauptversammlung von TecDAX-Wert 1&1 am 14.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 0.05 EUR je Aktie vereinbart. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Alles in allem zahlt 1&1 8.81 Mio. EUR an Aktionäre. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung.

1&1- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging die 1&1-Aktie via XETRA bei einem Wert von 15.46 EUR aus dem Geschäft. Der 1&1-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Der 1&1-Anteilsschein verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 0.40 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 0.28 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von 1&1 via XETRA 20.39 Prozent an Wert verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -14.68 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (freenet, Deutsche Telekom, United Internet) für schneidet 1&1 2024 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite enttäuscht die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenausschüttung. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist freenet mit einer Dividendenauszahlung von 1.85 EUR und einer Dividendenrendite von 1.85 Prozent.

Dividendenaussichten von 1&1

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0.33 Prozent absinken.

Grunddaten von Dividenden-Aktie 1&1

Die Börsenbewertung des TecDAX-Unternehmens 1&1 beträgt aktuell 2.726 Mrd. EUR. Das KGV von 1&1 beträgt aktuell 10.44. Der Umsatz von 1&1 betrug in 2024 4.064 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 1.21 EUR.

Redaktion finanzen.ch