30.09.2025 15:10:46
Taoping To Acquire Skyladder Group
(RTTNews) - Taoping Inc. (TAOP), a provider of innovative smart cloud platform services and solutions, on Tuesday signed a share purchase agreement to acquire Skyladder Group Ltd. for about RMB 152 million or 21.36 million.
Upon completion, Taoping will wholly own Skyladder Group and plans to integrate its resources with Skyladder's technology and channels to accelerate its smart elevator services and strengthen its IoT strategy.
The purchase price will be paid in Taoping ordinary shares.
The company said that with performance-based targets, including Skyladder Group, achieving revenue of RMB 74.14 million and net profit of RMB 3.80 million in 2026. Revenue of RMB 101.98 million and net profit of RMB 7.74 million in 2027. And revenue of RMB 135.06 million and net profit of RMB 14.90 million in 2028 and revenue of RMB 180.66 million and net profit of RMB 22.14 million in 2029.
Skyladder Group, through its wholly owned operating entities in China, specializes in AI-powered smart elevator services, providing solutions across the entire elevator lifecycle, including sales, installation, repair, maintenance, renovation, and upgrades.
In the pre-market trading, 11.2682% lesser at $2.6797 on the Nasdaq.
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Börse aktuell - Live TickerMöglicher US-Shutdown im Blick: Dow etwas schwächer erwartet -- SMI zieht an -- DAX leicht im Plus -- China-Börsen vor Feiertagspause fest - Japan mit Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind am Dienstag gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es leicht aufwärts. Der Dow gibt leicht nach. In Fernost waren unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.
