Hedera: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen

Hedera notierte gestern vor 1 Jahr bei 0.051644 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in HBAR vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 193’632.25 Hedera. Da sich der Wert von Hedera am 03.10.2025 auf 0.2253 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43’624.10 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 336.24 Prozent vermehrt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.11.2024 bei 0.042446 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.3748 USD.

