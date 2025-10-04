So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 5.327 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 187.73 Toncoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 536.60 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.10.2025 auf 2.858 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46.34 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 10.03.2025 erreicht und liegt bei 2.538 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 04.12.2024 bei 6.899 USD.

Redaktion finanzen.net