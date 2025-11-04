|
04.11.2025 16:53:40
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. November (vorläufige Fassung)
===
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Oktober
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 52,9
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 AT/Kontron AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK)
07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q
07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q
*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang September
saisonbereinigt
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,8% gg Vm
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe September
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q
*** 08:45 FR/Industrieproduktion September
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,7% gg Vm
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Reposatz
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 1,75%
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: 53,0
zuvor: 52,5
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 47,1
1. Veröff.: 47,1
zuvor: 48,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 46,8
1. Veröff.: 46,8
zuvor: 48,1
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 54,5
1. Veröff.: 54,5
zuvor: 51,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 53,8
1. Veröff.: 53,8
zuvor: 52,0
*** 10:00 NL/Qiagen NV, Pk zum Ergebnis 3Q (Analysten-Call 15:30) 3Q
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 52,6
1. Veröff.: 52,6
zuvor: 51,3
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,2
1. Veröff.: 52,2
zuvor: 51,2
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,1
zuvor: 50,8
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September
Eurozone
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj
*** 11:00 FR/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Fireside Chat
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041
im Volumen von 1 Mrd EUR
Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2044
im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +22.000
zuvor: -32.000
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 55,2
zuvor: 54,2
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: 50,5
zuvor: 50,0
*** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Global Economy Lecture
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 9 Monate
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q
*** - US/Bank of America Corp, Investorentag
- DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q
- NL/KPN NV, Strategie-Update
- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Oktober
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2025 10:54 ET (15:54 GMT)
