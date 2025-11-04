Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.11.2025 16:53:40

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. November (vorläufige Fassung)

===

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Oktober

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,9

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 AT/Kontron AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK)

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q

*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang September

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe September

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q

*** 08:45 FR/Industrieproduktion September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Reposatz

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 1,75%

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,5

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 47,1

1. Veröff.: 47,1

zuvor: 48,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 46,8

1. Veröff.: 46,8

zuvor: 48,1

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 54,5

1. Veröff.: 54,5

zuvor: 51,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,8

1. Veröff.: 53,8

zuvor: 52,0

*** 10:00 NL/Qiagen NV, Pk zum Ergebnis 3Q (Analysten-Call 15:30) 3Q

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 52,6

1. Veröff.: 52,6

zuvor: 51,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,2

1. Veröff.: 52,2

zuvor: 51,2

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,1

zuvor: 50,8

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September

Eurozone

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj

*** 11:00 FR/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Fireside Chat

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041

im Volumen von 1 Mrd EUR

Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2044

im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +22.000

zuvor: -32.000

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 55,2

zuvor: 54,2

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,0

*** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Global Economy Lecture

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 9 Monate

*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

*** - US/Bank of America Corp, Investorentag

- DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

- NL/KPN NV, Strategie-Update

- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Oktober

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 10:54 ET (15:54 GMT)

