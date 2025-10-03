|
03.10.2025 05:59:40
TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Oktober
===
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,5
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 48,9
1. Veröff.: 48,9
zuvor: 49,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 48,4
1. Veröff.: 48,4
zuvor: 49,8
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 52,5
1. Veröff.: 52,5
zuvor: 49,3
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,4
1. Veröff.: 52,4
zuvor: 50,5
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 51,4
1. Veröff.: 51,4
zuvor: 50,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,2
1. Veröff.: 51,2
zuvor: 51,0
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 51,9
1. Veröff.: 51,9
zuvor: 54,2
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August
Eurozone
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,4% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj
*** 11:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Symposium
zur Verabschiedung von EZB-Ratsmitglied Knot
(15:50 Panel-Teilnahme EZB-Direktorin Schnabel)
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 54,0
1. Veröff.: 53,9
zuvor: 54,5
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 52,0 Punkte
zuvor: 52,0 Punkte
*** - EU/Länderrating EU (Moody's)
ENTFÄLLT WEGEN SHUTDOWN:
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +51.000 gg Vm
zuvor: +22.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,3%
zuvor: 4,3%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/mgo/kla/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 03, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)
