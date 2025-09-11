|
TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. September (vorläufige Fassung)
*** 06:30 JP/Industrieproduktion Juli
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj
*** 08:00 GB/BIP Juli
PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: +0,2% gg Vq
zuvor: +0,3% gg Vq/+1,1% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli
PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,0% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/+0,2% gg Vj
*** 09:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Interview mit spanischem Radiosender
*** 10:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Bankenregulierung:
"So komplex wie nötig, so einfach wie möglich"
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September
PROGNOSE: 58,1
zuvor: 58,2
*** EU/Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Treffen mit
Spitzenvertretern der Autobranche, Brüssel
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
