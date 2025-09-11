Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’268 0.4%  SPI 17’018 0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’689 0.2%  Euro 0.9345 -0.1%  EStoxx50 5’381 0.4%  Gold 3’632 -0.3%  Bitcoin 91’033 0.0%  Dollar 0.7975 -0.2%  Öl 66.7 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Arbeitslosenhilfe-Anträge in den USA auf höchstem Stand seit 2021
Meta-Aktie stabil: Verbraucherschützer mit Sammelklage gegen Meta in Deutschland
Syngenta: Moody's hebt Ausblick an
Türkische Notenbank: Leitzins überraschend deutlich gesenkt
Commerzbank-Aktie in Rot: Betriebsrat ebnet Weg für Stellenabbau
Suche...
11.09.2025 15:00:41

TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. September (vorläufige Fassung)

===

*** 06:30 JP/Industrieproduktion Juli

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP Juli

PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

zuvor: +0,3% gg Vq/+1,1% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+0,2% gg Vj

*** 09:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Interview mit spanischem Radiosender

*** 10:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Bankenregulierung:

"So komplex wie nötig, so einfach wie möglich"

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September

PROGNOSE: 58,1

zuvor: 58,2

*** EU/Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Treffen mit

Spitzenvertretern der Autobranche, Brüssel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 09:00 ET (13:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

12:37 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
10:34 UBS Logo UBS KeyInvest: Streaming - Stimmungsvolle Unterhaltung / Chemie-Industrie - Auf Bodensuche
10:32 The Kraft Heinz Company teilt sich auf
09:46 SMI setzt Konsolidierung fort
09:04 Marktüberblick: Nikkei 225 markiert Rekordhoch
10.09.25 Logo WHS Chewy Aktienanalyse vor den Zahlen – alles aus einem Shop für Hund, Katze & Co
09.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
09.09.25 Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’772.08 19.47 UUOSMU
Short 13’026.90 13.79 BA5S0U
Short 13’543.17 8.70 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’263.72 11.09.2025 14:49:52
Long 11’752.70 19.47 SG1BPU
Long 11’496.90 13.86 BO0SVU
Long 10’968.83 8.70 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
Anleger warten auf Impulse: Goldpreis korrigiert nach Rekordständen
EZB-Zinsentscheid: SMI etwas höher -- DAX mit leichtem Plus -- Schlussendlich Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch
Idorsia-Aktie kaum verändert: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Strategische Investition in Quantencomputing-Startup QuEra
Synopsys präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
RENK-Aktie legt zu: RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um
SMG-Aktie: SMG treibt Börsengang voran - 4,5 Milliarden Marktkapitalisierung angestrebt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Donnerstagmittag an
Klarna-Aktien überzeugen beim Börsendebüt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}