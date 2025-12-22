|
22.12.2025 14:52:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Dezember (vorläufige Fassung)
===
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise November
Importpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,2% gg vm/-1,4% gg Vj
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Oktober
*** 14:30 CA/BIP, (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober
PROGNOSE: -1,1% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
annualisiert
PROGNOSE: +3,2% gg Vq
2. Quartal: +3,8% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +2,7% gg Vq
2. Quartal: +2,1% gg Vq
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
September: +0,1% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 75,9%
September: 75,9%
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember
PROGNOSE: 91,7
zuvor: 88,7
*** 16:00 US/Neubauverkäufe November
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- k.A = keine Angaben
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 08:52 ET (13:52 GMT)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
