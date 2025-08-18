Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.08.2025 15:15:42

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. August (vorläufige Fassung)

===

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H

07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

10:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag 2Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit

Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR

11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli

Baubeginne

PROGNOSE: -1,6% gg Vm

zuvor: +4,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash- Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 09:16 ET (13:16 GMT)

