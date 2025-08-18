Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’063 -0.1%  SPI 16’762 0.0%  Dow 44’946 0.1%  DAX 24’297 -0.3%  Euro 0.9429 -0.2%  EStoxx50 5’434 -0.3%  Gold 3’354 0.6%  Bitcoin 93’061 -1.8%  Dollar 0.8059 -0.1%  Öl 65.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Swatch-Aktie in Rot: Swatch zieht Werbekampagne weltweit zurück
Roko vs. Roku Inc.-Aktien: Leichte Verluste trotz skeptischer Analysten und Verwechslungsgefahr
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Qantas Airways-Aktie leichter: Qantas wegen illegalen Entlassungen zu Millionenstrafe verurteilt
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rassismusvorwürfe 18.08.2025 09:17:36

Swatch-Aktie in Rot: Swatch zieht Werbekampagne weltweit zurück

Swatch-Aktie in Rot: Swatch zieht Werbekampagne weltweit zurück

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch hat eine Werbekampagne nach Rassismusvorwürfen in China weltweit zurückgezogen.

Swatch
145.70 EUR -0.88%
Kaufen Verkaufen
Kommentatoren warfen dem Unternehmen vor, rassistische Hänseleien über asiatische Augen nachzuahmen.

In einem Werbebild für die Kollektion Swatch Essentials zog ein asiatisches Männermodel die Augen mit den Fingern nach oben und hinten - eine Pose, die als "Schlitzaugen"-Geste bekannt ist. Die Bilder seien in China im Internet scharf kritisiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

In einer Entschuldigung, die am Sonntag auf dem offiziellen Instagram-Konto des Unternehmens veröffentlicht wurde, erklärte Swatch, man habe die jüngsten Sorgen "zur Kenntnis genommen" und alle betreffenden Materialien weltweit entfernt. "Wir entschuldigen uns aufrichtig für jegliche Verärgerung oder Missverständnisse, die dadurch entstanden sein könnten." Die Mitteilung war zuvor auch im sozialen Netzwerk Weibo auf Chinesisch und auf Englisch verbreitet worden.

Das Unternehmen Swatch, das auch die Marken Omega, Longines und Tissot produziert, ist stark vom chinesischen Markt abhängig, musste dort im letzten Halbjahr jedoch einen massiven Umsatzrückgang hinnehmen. Der Anteil der Region China, Hongkong und Macau am Gesamtumsatz der Gruppe sank innert 18 Monaten auf 24 Prozent von zuvor 33 Prozent. Für das zweite Halbjahr rechnet der Konzern mit einer leichten Verbesserung des Konsums in China.

Am Montag verlieren die Inhaberaktien von Swatch an der SIX zeitweise 1,77 Prozent auf 136,25 Franken, während Swatch-Namen bei 27,96 Franken zeitweise 1,06 Prozent tiefer gehandelt werden

to/hr

Zürich/Shanghai (awp)

Weitere Links:

Swatch-Aktie im Minus: Patrick Aoun wird CEO der Marke Longines
Swatch-Aktie dennoch deutlich in Grün: Swatch Group mit massivem Gewinneinbruch
Swatch-Aktie verliert: Swatch warnt vor Hysterie

Bildquelle: Keystone,Goran Bogicevic / Shutterstock.com