Sunrise baut 358 Stellen ab

(Meldung ausgebaut u.a. mit Stellungnahme Syndicom und Hintergrund)

Zürich (awp) - Sunrise baut im Rahmen einer Neuausrichtung des Betriebsmodells 358 Stellen ab. Ursprünglich hatte der zweitgrösste Schweizer Telekomkonzern einen Abbau von bis zu 450 Stellen erwogen.

Dank Vorschlägen der Arbeitnehmendenvertretung und der Gewerkschaft Syndicom habe die Zahl im Konsultationsverfahren deutlich reduziert werden können, teilte Sunrise am Freitag mit.

Für die betroffenen Mitarbeitenden gelte ein Sozialplan, dessen Leistungen laut Sunrise insbesondere für ältere Angestellte im Zuge der Konsultationen ausgebaut wurden. Zudem biete das Unternehmen in ausgewählten Bereichen ein freiwilliges Austrittsprogramm zu den Bedingungen des Sozialplans an.

Sunrise begründet den Stellenabbau mit einer mehrjährigen Neuausrichtung und dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz zu steigern. Parallel dazu prüft das Unternehmen Zulieferverträge und weitere externe Kosten.

Zweite Abbaurunde

Syndicom nimmt das Ergebnis der Konsultationen "positiv zur Kenntnis". Gleichzeitig hofft die Gewerkschaft, dass es sich dabei um den letzten Stellenabbau bei Sunrise handelt.

Zur Erinnerung: Bereits Anfang Jahr hatte Sunrise die Streichung von 147 Stellen angekündigt. Dieser Abbau wurde im Sommer abgeschlossen. Zusammengerechnet baut der Konzern in diesem Jahr somit mehr als 500 Stellen ab.

Sunrise beschäftigt aktuell rund 2850 Vollzeitstellen, wie das Unternehmen auf seiner Website angibt.

ra/to