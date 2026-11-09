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09.11.2026 08:03:36
Sunrise bringt erstes KI-Mobilfunkabo der Schweiz auf den Markt
Zürich (awp) - Sunrise bringt als erster Anbieter ein KI-Mobilfunkabo auf den Markt. Damit können die Kunden die Bestandteile ihres Abos im Chat selber zusammenstellen und jeden Monat ändern. Zudem enthält das Abo einen KI-Assistenten.
Das KI-Mobilfunkabo der neuen Marke Five sei kein vorkonfiguriertes Standardabo mehr, teilte Sunrise am Montag in einem Communiqué mit. Es richte sich an Kunden, die ihr Abo jederzeit an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen wollten. Es gebe keine Mindestlaufzeit mehr.
Der Preis startet bei 14 Franken pro Monat. Je nach Nutzungsbedarf von Daten, Roamingverbindungen oder internationalen Anrufen können die Kunden ihre Bestandteile zusammenstellen.
Zudem sei im Abo ein KI-Assistent des Schweizer Anbieters Phoeniqs inbegriffen. Der Assistent diene nicht nur beim Zusammenstellen des Abos, sondern stehe auch für beliebige Fragen und Anliegen zur Verfügung. Die Daten werden laut den Angaben in der Schweiz bleiben und nicht für das Training der KI verwendet. Sunrise habe keine Einsicht in die Chats, welche die Kunden mit dem KI-Assistenten führen würden, heisst es dazu.
jb/uh
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