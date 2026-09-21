Sunrise will bis zu 450 Arbeitspätze abbauen

Zürich (awp) - Sunrise plant einen weiteren umfangreichen Stellenabbau. Bis zu 450 Arbeitsplätze sollen wegfallen, wie der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz am Montag mitteilte. Der Schritt wird mit einer "umfassenden Neuausrichtung" des Betriebsmodells begründet.

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