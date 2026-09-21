Sunrise Communications ADRs Aktie 139249717 / US8679751045
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21.09.2026 13:06:36
Sunrise will bis zu 450 Arbeitspätze abbauen
Zürich (awp) - Sunrise plant einen weiteren umfangreichen Stellenabbau. Bis zu 450 Arbeitsplätze sollen wegfallen, wie der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz am Montag mitteilte. Der Schritt wird mit einer "umfassenden Neuausrichtung" des Betriebsmodells begründet.
ra/to
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