|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sunrise Communications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sunrise Communications wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,276 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunrise Communications noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 CHF in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sunrise Communications in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,48 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 737,3 Millionen CHF. Im Vorjahresviertel waren noch 740,9 Millionen CHF in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,610 CHF prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,600 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,95 Milliarden CHF umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,98 Milliarden CHF im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sunrise Communications
|
07:01
|Ausblick: Sunrise Communications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.26
|Erste Schätzungen: Sunrise Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.09.26
|Sunrise streicht möglicherweise jede sechste Stelle (AWP)
|
21.09.26
|Sunrise will bis zu 450 Arbeitspätze abbauen (AWP)
|
01.09.26
|Aktien von Swisscom, Sunrise und Co.: Mobilfunkfrequenzen kosten Telekomkonzerne mindestens 855 Millionen (AWP)
|
24.08.26
|Sunrise-Aktie stärker: Enge Zusammenarbeit mit Salt beim Netz geprüft (AWP)
|
24.08.26
|Sunrise und Salt kooperieren bei Handynetz - Kein Schritt zu Fusion (AWP)
|
24.08.26
|Korr: Sunrise und Salt kooperieren bei Handynetz - Kein Schritt zu Fusion (AWP)
Analysen zu Sunrise Communications
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt tritt zum Wochenstart auf der Stelle, während der deutsche Leitindex ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.